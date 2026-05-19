Nadia Comăneci va deschide TIFF 2026

Comedia regizată de Tudor Giurgiu, „3 zile în septembrie”, va avea premiera națională în Piatața Unirii din Cluj-Napoca, în 12 iunie, la gala de deschidere a TIFF, după premiera mondială de la Festivalul Internațional de Film de la Rotterdam.

Echipa filmului va urca pe scena din Piața Unirii, într-un moment dedicat lor, publicului și tuturor celor care de 25 de ani construiesc cel mai important eveniment cinematografic din regiune.

Seara va debuta spectaculos cu proiecția în exclusivitate a unui fragment din „NADIA”, documentarul work in progress despre viața și cariera celei mai importante gimnaste ale lumii. Nadia Comăneci a confirmat deja prezența la eveniment.

Organizatorii anunță că Nadia Comăneci va fi cea care va deschide TIFF.25, în anul dedicat ei de Comitetul Olimpic și Sportiv Român pentru a marca 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii.

Spectatorii vor avea ocazia să vadă în exclusivitate primele imagini din documentarul despre viața și cariera ei. Un proiect ambițios semnat de trio-ul care a stat și în spatele Nasty – Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu și Tudor D. Popescu, alături de producătorul Cosmin Hodor – NADIA promite acces fără precedent la viața și cariera Nadiei Comăneci. Construit din imagini de arhivă și interviuri exclusive cu gimnasta și zeci de alte personalități din lumea sportului și a artei, documentarul va avea premiera în 2027.

Pe lângă momentul de la Gală, TIFF.25 îi va dedica Nadiei Comăneci și o expoziție, iar gimnasta va participa la un TIFF Talk deschis publicului.

Construit ca un cadru-secvență de 65 de minute, 3 zile în septembrie este o comedie romantică plină de umor negru. În centrul poveștii se află un cuplu aflat în pragul căsătoriei, a cărui relație este zdruncinată după o dezvăluire neașteptată. În timp ce se află pe litoral, unde urmează să se căsătorească a doua zi, cei doi sunt luați prin surprindere de apariția unei femei misterioase, care îi face viitoarei mirese o dezvăluire șocantă despre partenerul ei. De aici, începe o noapte intensă, care o forțează să se confrunte cu propriile temeri și alegeri.

Filmul a fost realizat în luna septembrie 2025 la Eforie Sud, iar mulți dintre cei care au contribuit la filmări, în fața și în spatele camerei, sunt membri ai echipei TIFF din diferite departamente.

3 zile în septembrie va fi prezentat ulterior în festival și în cadrul secțiunii Double Takes, un exercițiu ludic de matchmaking cinematografic, care aduce împreună filme ce se reflectă, se completează sau intră în dialog prin tematică, stil sau coincidențe fertile. Aceste întâlniri invită publicul să descopere perspective complementare asupra unor subiecte similare, conturând o experiență cinematografică mai amplă și nuanțată. În cadrul acestei secțiuni, 3 zile în septembrie va fi prezentat în dialog cu filmul chilian Sâmbătă (Sábado, r. Matías Bize). În Double Takes vor mai fi prezentate alte trei cupluri cinematografice: Balearic (r. Ion de Sosa, Spania) & 18 găuri spre Paradis (r. João Nuno Pinto, Portugalia), Complet de acord (r. Panu Suuronen, Finlanda) & Iarnă în Rusia (r. Patric Chiha, Franța), Lovitura (r. Ivan Zulueta, Spania) & Ultima lovitură (Marta Medina, Enrique Lopez Lavigne, Spania).

TIFF 2026 va avea loc la Cluj-Napoca în perioada 12-21 iunie.

(sursa: Mediafax)