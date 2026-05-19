Scut în jurul lui Bolojan: Liderul UDMR explică taxa CASS impusă mamelor

Întrebat, la Digi24, despre afirmațiile lui Mugur Isărescu privind măsurile fiscale și impactul asupra mamelor, Kelemen Hunor a spus:

„A fost o discuție și atunci și da, aici are dreptate Mugur Isărescu. Au fost discuții atunci și legat de învățământ, până unde poți să mergi, și legat de asigurările de sănătate, legat de pensionari, legat de mame. Și Ilie Bolojan a avut un principiu sănătos, dar din când în când trebuie să găsești și trebuie să vezi și nuanțele. Principiul lui Bolojan care era? Fără excepții. Că dacă lași undeva o singură excepție, atunci ai lăsat o portiță deschisă. Și imediat, cum e în România, se strecoară și alții prin acea portiță”.

Acesta a adăugat că măsurile au fost necesare în contextul deficitului bugetar și al costurilor ridicate ale împrumuturilor.

„Deci principiul era corect, dar realitatea arată un pic altfel în România. Și de aceea eu cred că, da, au fost și sunt corecte aceste măsuri. În sensul că nu aveai o altă soluție, aveai nevoie de venituri la buget, deficitul era în creștere, datoria publică în creștere și împrumuturile foarte scumpe. Sunt și astăzi, erau și anul trecut, plus în acest an aveam vreo 60-62 de miliarde ce trebuie plătite doar dobânzi din împrumuturile luate în 2023-2024. Deci, da, din acest punct de vedere nu prea avea spațiu de manevră, dar de fiecare dată gândirea nuanțată nu te omoară”, a mai spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor: În acest moment nu există o soluție pentru formarea unei majorități

Kelemen Hunor a declarat marți seara, la Digi 24, că, în acest moment, nu există o soluție pentru formarea unei majorități guvernamentale stabile, dar teama anticipatelor va coagula o majoritate la a doua nominalizare.

Kelemen Hunor a apreciat că perspectiva alegerilor anticipate ar putea determina partidele să formeze ulterior o majoritate în Parlament.

Liderul UDMR a afirmat că prima rundă de consultări politice a arătat dificultatea formării unei coaliții, în condițiile pozițiilor divergente ale partidelor parlamentare.

„În acest moment nu există o soluție. Nu există o soluție cu care pot să merg în Parlament și să spun că aceasta este majoritatea și acesta este programul de guvernare”, a declarat Kelemen Hunor.

El a susținut că formarea unei majorități „cât de cât transparentă, corectă” este aproape imposibilă în actualul context politic și că dialogul dintre partide trebuie continuat.

Potrivit liderului UDMR, o eventuală respingere în Parlament a unei prime propuneri de premier ar putea schimba pozițiile formațiunilor politice.

„Poate, după o primă încercare, dacă nu trece de Parlament, lucrurile vor lua o altă perspectivă și o altă abordare din partea fiecăruia”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a adăugat că teama de alegeri anticipate ar putea determina partidele să flexibilizeze negocierile și să susțină o formulă guvernamentală.

„La o a doua nominalizare, de teama anticipatelor, sigur se va coagula o majoritate”, a afirmat liderul UDMR.

El a atras atenția și asupra presiunii termenelor legate de Planul Național de Redresare și Reziliență, precizând că până la sfârșitul lunii iunie ar trebui adoptate mai multe acte normative pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România.

În opinia sa, pentru acest lucru este nevoie atât de un guvern funcțional, cât și de o majoritate parlamentară capabilă să susțină măsurile necesare.

Kelemen Hunor, despre acuzațiile de trafic de influență în programul SAFE : Nu pot comenta

Kelemen Hunor a declarat, marți seara, că nu are informații privind acuzațiile de trafic de influență vehiculate în spațiul public legate de programul SAFE și susține că subiectul nu a fost discutat în comisiile de apărare.

Întrebat, la Digi24, despre acuzațiile privind programul SAFE și presupuse nereguli în derularea acestuia, liderul UDMR a respins orice implicare sau cunoaștere a situației.

„Această problemă nu a apărut în niciun fel. Deci, nu pot comenta, nu am cunoștință de această problemă”, a spus Kelemen Hunor.

Acesta a precizat că în comisiile reunite de apărare nu a fost ridicată nicio astfel de problemă și că discuțiile au vizat exclusiv investițiile în domeniul apărării.

„În comisiile reunite de apărare, unde sunt și eu membru, această problemă nu a fost ridicată de nimeni. Noi am discutat aceste investiții pentru Ministerul Apărării, pentru Ministerul de Interne, pentru SRI”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a subliniat că programul are ca obiectiv consolidarea capacităților de apărare și atragerea producției în România.

„Să nu fim doar cumpărători de armament, cumpărători de muniție, să avem și tehnologie, să avem și locuri de muncă în România. Și asta era scopul. Deci nu trebuie politizat acest program”, a mai spus acesta.

Ce ar trebui să facă Nicușor Dan pentru un nou Guvern? Sfatul lui Kelemen Hunor

Președintele Nicușor Dan trebuie să nominalizeze un premier de o parte sau alta a eșicherului politic „cu riscul de a eșua”, spune, marți, președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a spus, marți, la Digi 24, că l-a văzut pe Nicușor Dan îngrijorat pentru a găsi o majoritate, o soluție, „făcea calcule”.

„Până la urmă, e președintele României și, până la urmă, are această sarcină de a nominaliza un premier după discuții cu partidele”, a spus Kelemen.

Întrebat ce ar trebui să se întâmplă între consultările de luni și cele următoare, care vor fi, probabil, în câteva zile, Kelemen a spus că „trebuie găsită o persoană care va accepta formarea unui guvern, indiferent dacă e dintr-o parte sau dintr-o altă parte, sau e din afară a partidelor politice, cu riscul de a eșua”.

„Trebuie să fie conștient că există acest risc. Dar trebuie să facă primul pas, trebuie să facă prima încercare. Dacă nu face prima încercare, atunci rămânem cu guvernul interimar, ceea ce nu ar fi o problemă dacă n-am avea niște jaloane, dacă nu am avea niște probleme legate de buget și de investiții din PNRR. Nu ar fi o problemă catastrofală sau o problemă care ar avea timp de rezolvare. Dar, în această situație, nu e bine”, a mai spus liderul UDMR.

(sursa: Mediafax)