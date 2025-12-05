Netflix înghite Warner Bros într-o mega-afacere de 72 de miliarde! Hollywood-ul se zguduie din temelii

Netflix a ieșit învingător într-o cursă intensă împotriva unor giganți precum Comcast și Paramount Skydance, reușind să pună mâna pe activele de film și streaming ale Warner Bros Discovery. Compania preia un portofoliu impresionant: de la universul Harry Potter la saga Game of Thrones, de la producțiile DC la platforma HBO Max, potrivit BBC. Acordul de 72 de miliarde de dolari, aproximativ 54 de miliarde de lire, vine sub forma unui mix de numerar și acțiuni, evaluat la 27,75 dolari pe acțiune și stabilind o valoare totală a companiei de 82,7 miliarde.

Ted Sarandos, co-director executiv al Netflix, s-a declarat „foarte încrezător” că tranzacția va primi undă verde de la autorități, insistând că echipele lucrează la „viteză maximă”. Sarandos consideră că fuziunea dintre catalogul Warner Bros și producțiile originale Netflix, precum Stranger Things, poate oferi publicului „mai mult din ceea ce iubește” și poate „ajută la definirea următorului secol al povestirilor”. El a subliniat rolul istoric al studioului: „Warner Bros a definit ultimul secol al divertismentului și împreună îl putem defini pe următorul”.

Întrebat despre viitorul brandului HBO, Greg Peters, celălalt co-director executiv al Netflix, a punctat că HBO rămâne o marcă puternică în rândul publicului, însă a avertizat că „Credem că este destul de devreme să intrăm în detalii despre cum vom adapta această ofertă pentru consumatori.”

Netflix estimează economii între 2 și 3 miliarde de dolari prin eliminarea suprapunerilor administrative și tehnologice. Studioul Warner Bros își va continua lansările clasice în cinematografe, iar divizia de televiziune va păstra libertatea de a produce pentru alte platforme globale. În paralel, Netflix va continua să creeze conținut exclusiv pentru propria platformă.

Sarandos a admis că tranzacția ar putea surprinde anumiți acționari, dar a descris achiziția drept „o oportunitate rară” pentru a consolida poziția Netflix „pentru deceniile următoare”. La rândul său, David Zaslav, președinte și CEO al Warner Bros Discovery, a salutat acordul, afirmând că alianța va uni „două dintre cele mai mari companii de divertisment din lume” și că „Prin colaborarea cu Netflix, ne vom asigura că oamenii de pretutindeni se vor bucura în continuare de cele mai emoționante povești din lume pentru generațiile viitoare.”

Consiliile de administrație ale ambelor companii au aprobat în unanimitate tranzacția, care va permite Netflix să își extindă capacitatea de producție și investițiile în conținut original. Finalizarea acordului depinde de separarea internă a Warner Bros Discovery în două companii listate distinct: una pentru studio și streaming și cealaltă pentru rețelele TV globale, care includ CNN, posturi sportive și canale gratuite din Europa.

Paolo Pescatore, analist media la PP Foresight, consideră vânzarea „o declarație de intenție uriașă”, subliniind ambiția Netflix de a domina noua eră a streamingului. Totuși, avertizează că integrarea unui conglomerat de asemenea mărime va reprezenta „o durere de cap” pentru Netflix.

Emma Wall, strateg de investiții la Hargreaves Lansdown, anticipase deja o intervenție a autorităților americane, având în vedere dimensiunea uriașă a noii entități: „Acest lucru va crea o megaputere globală în domeniul divertismentului difuzat, pe care autoritatea de reglementare va dori să o ia în considerare.”

Impactul asupra industriei cinematografice ar putea fi substanțial. Tom Harrington, șeful diviziei TV de la Enders Analysis, declară că aprobarea tranzacției este incertă, însă o alianță reușită ar putea „reorienta Hollywood”. În opinia sa, Netflix a folosit doar parțial cinematografele, concentrându-și modelul pe consumul direct pe platformă, ceea ce ar putea duce la „big reductions” în producția de film și televiziune, riscând reacții dure din partea studiourilor, sindicatelor și altor actori din industrie.

Pentru consumatori, schimbările s-ar putea reflecta în prețuri mai mari. Harrington estimează că Netflix va deveni probabil mai scump, iar chiar dacă HBO Max va fi închis sau integrat în platformă, extinderea masivă a Netflix va aduce venituri totale mai ridicate din abonamente.

Tranzacția – una dintre cele mai grele din istoria Hollywood-ului – poate reconfigura echilibrul global al industriei. Procesul de achiziție s-a accelerat după ce Warner Bros Discovery s-a declarat dispusă să accepte oferte în luna octombrie, în condițiile în care Paramount depusese trei propuneri consecutive, încercând să își asigure propriul acord.

Oferta Netflix vizează studiourile Warner Bros și activele de streaming HBO Max, în timp ce Paramount urmărea achiziția completă a întregii structuri Warner Bros Discovery. Bloomberg notează că Netflix ar fi introdus o clauză de despăgubire de 5 miliarde de dolari în cazul în care tranzacția eșuează. Comcast a prezentat la rândul său o ofertă pentru segmentul de studio și streaming.

Paramount a avertizat că preluarea de către Netflix se va lovi de obstacole majore de natură antitrust, invocând poziția dominantă a Netflix pe piața globală de streaming. Aceeași companie a sugerat posibile conflicte de interese în cadrul conducerii WBD, acuzând că procesul de vânzare ar fi fost „înclinat” în favoarea Netflix – acuzații respinse ferm de Warner Bros Discovery.

Tranzacția ridică și întrebări privind viitorul lui David Zaslav, al cărui pachet de compensații a fost recent ajustat pentru a include scenariul unei vânzări. Deocamdată, rolul său într-o structură viitoare coordonată de Netflix rămâne incert.

Acțiunile WBD au crescut cu aproape 6%, atingând cel mai ridicat nivel din ultimul an. Analiștii subliniază că interesul celor trei competitori – Netflix, Paramount și Comcast – derivă din valoarea strategică uriașă a bibliotecii Warner, care include francize globale precum Harry Potter, DC Comics, Game of Thrones și brandurile Hanna-Barbera.

Pentru Netflix, achiziția marchează un viraj semnificativ față de strategia tradițională, compania fiind cunoscută pentru evitarea achizițiilor majore. În acest caz, însă, avantajul în zona proprietăților intelectuale consacrate și extinderea capacității de producție globale reprezintă argumente decisive într-o piață din ce în ce mai competitivă.

Dacă acordul va primi aprobările necesare, Netflix va prelua Warner Bros Motion Picture Group, Warner Bros Television, DC Studios, HBO și HBO Max, alături de vasta librărie de filme și seriale. Nu sunt incluse activele TV globale, precum CNN, TNT Sports sau Discovery Networks.

Între timp, Hollywood-ul urmărește atent efectele unei posibile fuziuni Netflix–Warner, în special în contextul disputelor legate de ferestrele exclusive în cinematografe. Netflix susține o perioadă de 17 zile înainte de lansarea în streaming, în timp ce operatori precum AMC cer 45 de zile.

Dacă autoritățile vor aproba acordul, piața globală de streaming și cinematografie ar putea intra în cea mai amplă transformare de la migrarea Hollywood-ului către ecosistemul digital.