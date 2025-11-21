Patru experimente cinematografice românești despre influența inteligenței artificiale, într-o proiecție specială BIEFF la Muzeul de Artă Recentă

Pe 29 noiembrie, de la ora 15:00, publicul este așteptat la MARe pentru o proiecție de scurtmetraje urmată o discuție pe marginea filmelor și a temei centrale cu cineastele Alina Manolache și Cristina Iliescu, moderată de Oana Ghera, directoarea artistică a BIEFF.

Cele patru scurtmetraje din programul propus de BIEFF, toate semnate de tinere cineaste, explorează felul în care imaginile digitale și inteligența artificială pot reflecta, prelungi sau distorsiona percepția asupra realului și a lumii înconjurătoare. Fiecare film vine cu o perspectivă diferită asupra realității și a posibilităților ei, împreună construind un mozaic de fragmente vizuale și sonore care pendulează între observație, speculație și poezie.

În documentarul experimental regizat de Cristina Iliescu „A.I. Poetries of Female and Non-Female Beings in Gas Stations at Night” (2022), algoritmii și vocea umană devin co-creatori ai unei poezii digitale, iar mediul banal al benzinăriilor nocturne se transformă într-un cadru surprinzător, aproape oniric. Cu „3 Dialoguri despre Viitor” / „3 Dialogues About the Future” (2022), în care trei perechi de roboți intră fiecare în dialog, Alina Manolache invită la reflecție printr-un joc de perspective speculative asupra evoluției colective, imaginând scenarii în care tehnologia și viața umană se intersectează în moduri neașteptate.

Limitele percepției și ale mediului sunt explorate în „Our Sea” (2025), regizat de Alle Dicu și prezentat toamna aceasta în cadrul festivalului, care transformă peisajul marin într-un spațiu de observație, documentare și intervenție vizuală. Nu în ultimul rând, în „Elefant departe” / „Elephant Far Away” (2020) al Teonei Galgoțiu, distanța și izolarea devin instrumente poetice: un extraterestru urmărește lumea de la distanță, dezvăluind fragilitatea și extraordinarul cotidianului.

Programul „Vederi din viitor – Experimente cinematografice la granița dintre algoritm și imaginație” invită spectatorii să privească imaginile ca pe un teren de experiment, unde tehnologia devine nu doar instrument, ci și partener de reflecție. Filmul devine oglindă și laborator, iar spectatorii sunt invitați să descopere felurile în care algoritmii, poezia și experiențele umane pot coexista într-un viitor apropiat.

Intrarea la eveniment este liberă, pe bază de rezervare prin completarea unui formular: forms.gle/voADfnsfyy86hCaB6. Filmele vor fi prezentate cu subtitrări în limbile română și engleză, iar discuția cu cineastele invitate va avea loc în limba română. Mai multe detalii despre filme sunt disponibile pe site-ul festivalului, bieff.ro.

De șapte ani, MARe/Muzeul de Artă Recentă s-a impus ca un adevărat hub cultural, găzduind peste 50 de expoziții internaționale și românești, dar și numeroase evenimente conexe: concerte, spectacole de teatru și dans contemporan, seri de poezie, proiecții de filme și mese rotunde. Reprezentând una dintre cele mai importante investiții private în cultura contemporană, MARe își asumă cu seriozitate rolul de catalizator cultural, devenind un punct de referință pe harta Bucureștiului și nu numai. Inaugurat în octombrie 2018, muzeul este administrat de Fundația MARe și coordonat de un board format din: Roger Akoury (fondator MARe), Suzana Vasilescu (antreprenor creativ), Dan Popescu (curator și galerist) și Ioana Enache (director MARe).

