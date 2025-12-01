Premiere pe Netflix, decembrie 2025: Surprize mari pentru abonați

Printre titlurile vedetă sunt „Stranger Things: Sezonul 5 – Volumul 2”, „Emily in Paris” – sezonul 5 și filmul „Jay Kelly”, în regia lui Noah Baumbach, cu George Clooney și Adam Sandler în rolurile principale, potrivit stiripesurse.ro.

Tot în decembrie debutează și noul capitol al francizei „Knives Out”: „Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery”, cu Daniel Craig, Glenn Close, Mila Kunis, Jeremy Renner și Andrew Scott.

Premiere majore în decembrie

„Jay Kelly” – 5 decembrie

Noul film semnat de Noah Baumbach îl prezintă pe actorul Jay Kelly (George Clooney) într-o călătorie personală de redescoperire, alături de managerul său, interpretat de Adam Sandler. Pelicula beneficiază de o distribuție impresionantă, cu nume precum Laura Dern, Billy Crudup, Eve Hewson și Greta Gerwig.

„Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery” – 12 decembrie

Detectivul Benoit Blanc (Daniel Craig) revine în cel mai întunecat caz al său. O crimă aparent imposibilă zguduie o comunitate religioasă, iar șefa poliției locale (Mila Kunis) apelează la celebrul detectiv. Filmul este regizat de Rian Johnson.

„Emily in Paris”, sezonul 5 – 18 decembrie

Emily își începe noul rol de directoare la Agence Grateau Roma și se confruntă cu provocări profesionale și personale. Un secret neașteptat amenință una dintre cele mai apropiate relații ale sale.

„Stranger Things”,sezonul 5, volumul 2 – 26 decembrie

Povestea ajunge la apogeu în orașul Hawkins, în anul 1987. Portalurile rămân deschise, vecina este dispărută iar orașul se află sub carantină militară. Înainte de bătălia finală, Eleven trebuie să se ascundă din nou, iar grupul se reunește pentru a-l înfrunta pe cel mai periculos adversar.

Alte producții notabile

Filme

„Troll 2" – 1 decembrie

„My Secret Santa” – 3 decembrie

„I Wish You Had Told Me” – 4 decembrie

„The Night My Dad Saved Christmas 2” – 5 decembrie

„The Fakenapping” – 11 decembrie

„Lost in the Spotlight” – 11 decembrie

„Goodbye June” – 24 decembrie (debutul regizoral al lui Kate Winslet, cu Helen Mirren în rol principal)

Seriale

„My Next Guest With David Letterman and Adam Sandler” – 1 decembrie

„Love is Blind: Italy” – 1 decembrie

„The Abandons” – 4 decembrie

„The Believers”, sezonul 2 – 4 decembrie

„The Prince of Confession” – 5 decembrie

„Blood Coast”, sezonul 2 – 9 decembrie

„Badly in Love” – 9 decembrie

„The Accident”, sezonul 2 – 10 decembrie

„Had I Not Seen The Sun”, partea 2 – 11 decembrie

„Man vs Baby” – 11 decembrie

„City of Shadows” – 12 decembrie

„Home for Christmas”, sezonul 3 – 12 decembrie

„The Manny”, sezonul 3 – 17 decembrie

„Sicily Express” – 22 decembrie

Documentare

„All the Empty Rooms” – 1 decembrie

„The Making of Jay Kelly” – 5 decembrie

„The New Yorker At 100” – 5 decembrie

„Masaka Kids, A Rhythm Within” – 9 decembrie

„Simon Cowell: The Next Act” – 10 decembrie

Clasic de sărbători pe Netflix

În decembrie 2025 revin și titluri populare pentru sezonul festiv, precum „The Holiday”, „Dr. Seuss' The Grinch”, „How the Grinch Stole Christmas” și thrillerul „The Visit”. Tot atunci devin disponibile și primele două sezoane din serialul românesc „Iubire cu Parfum de Lavandă”.