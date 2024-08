Radu Jude, în selecția oficială a Festivalului Internațional de Film de la Locarno

Premiera mondială, în prezența realizatorilor, va avea loc sâmbătă, 10 august, de la 14:30 la PalaCinema 1, urmată de alte 3 proiecții pe 11 august, ora 18:45, 12 august, ora 16:00 și 14 august, ora 19:00.

Montajul peliculei Opt ilustrate din lumea ideală este realizat de Cătălin Cristuţiu, de mixajul de sunet s-au ocupat Ștefan Ruxandra și Alexandru Dumitru, producător este Alexandru Teodorescu, iar de distribuția și vânzările internaționale se ocupă compania Heretic.

Între toate lucrurile care au făcut atât de interesantă perioada tranziției pentru istorici și sociologi în ultima vreme, reclamele ar fi meritat o atenție deosebită. Nu doar fiindcă ele au azi o mare putere evocatoare pentru generația care le-a prins, deci fiindcă sunt niște vestigii sensibile ale trecutului recent, ci fiindcă ele au fost atunci efectiv un agent irezistibil al tuturor bulversărilor majore ale epocii. Ele au determinat noi moduri de a vorbi și de a ne purta, noi moduri de a relaționa cu obiectele, noi moduri de a gândi și de a ne pune în ordine experiențele. Ceea ce am vrut cu Radu a fost să trecem dincolo de trivialitatea evidentă a reclamelor postsocialiste pentru a scoate la lumină aceste dimensiuni fundamentale – istorice, existențiale, chiar filozofice – ale lor, supunându-le la diferite jocuri combinatorice a declarat Christian Ferencz-Flatz.

Sleep #2 este un film de montaj de 62 de minute, cu imagini preluate dintr-o cameră web, realizat independent, cu sprijinul Programului DAAD Artists-in-Berlin.

Acum mulți ani, Hollis Frampton avea ideea că nu există decît un singur film imens, compus din toate fotografiile și fotogramele din lume. Ideea are mult farmec, dar devine mai complicată o dată cu multiplicarea aproape infinită a imaginilor digitale și mai ales o dată cu multiplicarea camerelor de supraveghere care transmit în flux continuu. Ceea ce am făcut în Sleep #2 a fost doar să smulg neantului cîteva imagini de acest fel și să le asamblez într-un film pe care sper să-l vadă cît mai multă lume. Țin minte o glumă făcută de Times New Roman unde se spunea că un cineast român a luat înregistrările camerei de supraveghere de la un bancomat și a cîștigat Oscarul. Nu am ajuns atît de departe, dar cam asta am făcut și eu. Și de ce nu? Cinemaul e oricum peste tot, cum spunea Hollis Frampton. Nu ai decît să-l culegi. a declarat Radu Jude

Participarea la această ediție a Festivalului de la Locarno este susținută de Centrul Național al Cinematografiei, Institutul Cultural Român și UPFAR ARGOA.

Radu Jude a mai fost prezent în Festivalul de la Locarno în 2016, în competiția oficială, cu lungmetrajul Inimi Cicatrizate (Premiul Special al Juriului); în 2017, în secțiunea Signs of Life cu filmul de montaj Țara moartă, în

2021 în secțiunea Pardi di domani: Concorso Corti d’autore cu scurtmetrajul Caricaturana și anul trecut în competiția oficială cu Nu aștepta prea mult de la sfîrșitul lumii (Leopardul de argint – Premiul Special al Juriului).