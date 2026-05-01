Regizorul filmului împotriva lui Putin și-a pierdut premiul Oscar în timpul unui zbor

Pavel Talankin, regizorul documentarului „Domnul Nimeni vs. Putin” câștigător al premiului Oscar, și-a pierdut statueta în timp ce zbura de la New York la Frankfurt. Despre asta a relatat coautorul filmului, David Borenstein.

„Ieri am ajuns la Aeroportul Internațional John F. Kennedy, gata să ne întoarcem acasă, în Europa, purtând Oscarul ca bagaj de mână”, a scris Borenstein pe pagina sa de Instagram.

Potrivit acestuia, personalul aeroportului l-a oprit pe Pavel Talankin, i-a spus că statueta ar putea fi folosită ca armă și i-a refuzat să o ia la bord. Oscarul a fost plasat într-o cutie și plasat în cala aeronavei, a relatat David Borenstein.

„Am căutat, dar nu am găsit niciun caz similar în care cineva să fi fost obligat să verifice un premiu Oscar. Ar fi fost Pavel tratat la fel dacă ar fi fost un actor faimos? Sau dacă ar fi vorbit fluent engleza?”, a subliniat David Borenstein.

Pavel Talankin a declarat pentru Deadline că și-a luat statueta Oscarul în avion de peste zece ori și nu a avut niciodată probleme înainte de situația de pe aeroportul JFK.

Regizorul a menționat că un angajat Lufthansa s-a oferit să păstreze statueta în cockpit în timpul zborului, dar securitatea aeroportului a interzis acest lucru.

Deadline relatează că a primit o declarație de la Lufthansa în seara zilei de 30 aprilie. În aceasta, compania aeriană a declarat că efectuează prompt o căutare internă cuprinzătoare a statuetei de Oscar.

Filmul, co-regizat cu David Borenstein, urmărește transformarea lui Talankin în timp ce lucra la o școală din orașul industrial Karabaș. Inițial, el a fost însărcinat să filmeze materiale care au devenit, fără voia sa, instrumente de propagandă guvernamentală după izbucnirea războiului din Ucraina.

Folosind filmările realizate pe parcursul a doi ani, documentarul expune mecanismele prin care guvernul condus de Vladimir Putin influențează societatea rusă și modul în care un cetățean obișnuit poate ajunge să se opună acestui sistem.

(sursa: Mediafax)