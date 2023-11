Robbie Williams face dezvăluiri despre aspecte controversate din viața sa

Serialul, alcătuit din patru părți, este intitulat simplu Robbie Williams și îl arată pe interpretul „Angels” și „Let Me Entertain You”, oferind detalii despre viața sa în timp ce urmărește filmări de la începutul anilor 1990 și până în 2010, prezentând ascensiunea sa artistică și obstacolele pe care a trebuit să le depășească. Dar și problemele sale legate de depresie și dependență.

„Nimănui nu-i place să se uite la fotografii cu propria persoană și nimănui nu-i place să-și audă propria voce, așa că dacă adaugi la asta și bolile mintale, alcoolismul, depresia, agorafobia, situația devine dificilă. Este ca și cum ești forțat să privești un accident de mașină pe slow-motion”, spune acesta pentru The Independent. Și adaugă ironic: „Este în regulă. Va trece.”

Intrepretul britanic are 49 de ani și descrie realizarea documentarului drept „traumatică”. „Sper să fie și pentru privitor”, adaugă el.

De fapt, pentru a se pregăti pentru filmarea, care a avut loc în dormitorul său, acesta a venit cu o nouă melodie „Trauma privitorului, trauma privitorului, vino și urmărește-mă cum am trauma privitorului”.

În anii 1990, Robbie Williams a început o carieră solo de succes după ce a părăsit trupa Take That. El a reușit ceea ce, pe hârtie, fiecare muzician ar considera apogeul: un succes care l-a determinat să egaleze recordurile în topurile din Marea Britanie deținute anterior de Elvis Presley, The Beatles și The Rolling Stones. Cu toate acestea, el se lupta cu dependențele sale și, pentru că era vedetă, ceea ce ar fi trebuit să rămânăîn spatele ușilor închise a ajuns pe primele pagini.

„Este foarte greu pentru oameni să înțeleagă psihologia acestui mare dar care ți-a fost oferit, dar totuși te distruge”, explică Williams. „Până acum, despre sănătatea mintală se vorbea într-un mod diferit. A fost o situație foarte confuză pentru cei care spuneau: „Tot ce trebuie să facă este să se ridice și să cânte o altă melodie. Dă-i un ghiont, altfel vom pierde toți banii.” Ceea ce ar fi trebuit să se întâmple este: „Urcă-te într-o mașină și mergi să te faci bine.” Dar nu a fost așa, și este în regulă, pentru că am trăit până acum. Presupun că face tapiseria vieții mai bogată.”

El a vorbit și despre auto-vătămare.

"Nu e nimic sexy în a lua un cuțit și a-ți tăia propriile încheieturi, ceea ce am făcut. Îmi amintesc, în anii 90, când am încercat să vorbesc despre ce se întâmplă cu mine, am fost mustrat și disprețuit și mi s-a spus să îmi scot șosetele. Iar asta te izolază și mai mult. Știu că celebritățile sunt celebrități, dar și ei sunt oameni”, explică artistul.

Când i s-a cerut să clarifice aceste comentarii, Williams a replicat „Motivul pentru care spun asta este pentru a parăta că oamenii sunt oameni. Ar fi bine să fim atenți cum și de ce acuzăm oamenii, sau să spunem ce credem despre ei când vine vorba de propriile boli mintale. Nu am băut de 24 de ani și nu m-am drogat de vreo 10 ani. Există un motiv pentru care oamenii se opresc: pentru că au ajuns în iad.”

Documentarul pune în lumină și despărțirile cântărețului de oameni importanți din viața sa: fostul său coleg de trupă Take That, Gary Barlow, fosta lui iubită, Geri Halliwell, și compozitorul Guy Chambers, alături de care s-a bucurat de un succes uriaș până s-au despărțit, în 2002.

În ceea ce privește regretele, există unul care stă în fruntea listei lui Williams: piesa „Rudebox”, titlul albumul său din 2006.

„Cred că ceea ce s-a întâmplat cu acel album este, pentru prima dată, că mă distram cu adevărat făcând un album. Nu a fost nicio afacere profesională în acest sens și era plină de umor, și m-am gândit: „Oamenii o să iubească asta, pentru că sunt eu pentru prima dată.” Ar fi trebuit să explic corect: E o prostie, știu! Nu încerc să fiu un artist murdar, să râdem cu toții împreună!’”

El spune că cel mai dificil pentru el în film „este atunci când explic unui public care este pe cale să asculte „Rudebox” pentru prima dată, că acesta va fi cel mai mare single de la „Angels”.

„Oamenii au început să mă filmeze când aveam 16 ani și nu s-au oprit niciodată. Nu știu de ce. Nu le-am cerut eu.” El mai spune că „nu este un muzician”, ci „un animator care scrie niște cântece”, și crede că, dacă ar fi fost adolescent astăzi, probabil că ar fi „devenit un creator de conținut,” în loc de una dintre cele mai mari vedete pop din Marea Britanie.

Totuși, el este mulțumit de sviața sa și este foarte conștient de amploarea succesului său.

„Ceea ce am făcut este echivalentul cu întinderea unei benzi elastice de la Stoke la Marte, când vine vorba de talentele mele. Și am vândut cele mai multe piese nr.1 din Marea Britanie: The Beatles, The Rolling Stones, Elvis și cu mine, asta nu trebuia să se întâmple. Și sunt la fel de uluit ca oricine altcineva.”

Robbie Williams are o căsătorie fericită cu Ayda Field din 2010, iar cuplul are 4 copii, dintre care fiica lor, Teddy, în vârstă de 11 ani, apare în documentar.

Dar, deși spune că sănătatea sa mintală este „mai bună decât a fost vreodată”, el „a refuzat” să ofere producătorilor Netflix catarsisul pe care și l-au dorit pentru episodul final.

„Robbie Williams” va fi lansat pe Netflix pe 8 noiembrie.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

​

​