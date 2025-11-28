„Splendid și emoționant”, Din iubire este începând din 28 noiembrie pe marile ecrane

Produs de Thomas Robsahm, cunoscut pentru The Worst Person in the World – nominalizat la Premiile Oscar, Din iubire este „un film foarte sincer despre cât de greu este să-ți construiești o viață alături de cineva și, de asemenea, despre cum să-ți construiești o viață alături de tine însuți.” – Letterboxd.

Rănită de destrămarea primei căsnicii, o tânără mamă a doi copii întâlnește un nou bărbat, amabil, chipeș și carismatic și — după o călătorie romantică prelungită, dar în cele din urmă reușită — învață să creadă din nou în dragoste. „Acesta ar fi arcul complet al multor comedii romantice sau drame despre relații iubite de public. În Din iubire, însă, această poveste umple doar primele minute, conducându-ne spre genericul de început pe un val pop optimist și o imagine scăldată în soare. Povestea începe cu adevărat abia după, când filmul neobișnuit și inteligent scris al scenaristei și regizoarei norvegiene Lilja Ingolfsdottir se întreabă ce se întâmplă atunci când o a doua șansă merge în aceeași direcție cu prima și cine este de vină sau dacă este cineva vinovat. Chiar și după acea introducere plină de entuziasm, filmul păstrează totuși în mânecă câteva schimbări de ton și redirecționări narative suplimentare, iar Helga Guren oferă o interpretare curajoasă.” au scris cei de la Variety.

Filmul urmărește viața Mariei, care încearcă să găsească echilibrul între rolul de mamă și o carieră solicitantă, în timp ce soțul ei, Sigmund, călătorește frecvent din cauza serviciului.

Pe măsură ce presiunea vieții de zi cu zi crește, căsnicia lor începe să se destrame. În ciuda eforturilor disperate ale Mariei de a salva relația, Sigmund îi comunică în cele din urmă dorința de a divorța, forțând-o să își înfrunte cele mai adânci temeri.

Trailerul poate fi urmărit pe: https://youtu.be/4Ry0e6mcS6w

„Splendid și emoționant, Loveable nu încearcă să dramatizeze excesiv divorțul sau să glorifice ruperea și apoi reînnodarea relațiilor. Își propune în schimb să creeze o relatare sinceră și incisivă despre cât de singur poate fi cineva atunci când nu se poate accepta.” observau cei de la Collider care concluzionează: „Din iubire este o portretizare perspicace, tandră și curajoasă a ceea ce înseamnă să te urăști și cum putem ajunge să iubim persoana aceasta pe care nu o putem părăsi niciodată.”

Prima proiecție din România a filmului a fost în competiția de lungmetraj de la Anonimul unde a fost iubit de publicul festivalului: „e cel mai frumos film pe care l-am văzut în ultima vreme” (Claudia Tătar); „e plin de sensibilitate și cumva reușește să-ți transmită o emoție extrem de puternică. Adorabil!” (Maria Răileanu); „o surpriză foarte frumoasă. Mă așteptam la cu totul altceva… E foarte optimist până la urmă.” (Alina Ștefan); „abia aștept să vină în cinematografe, vreu să-l mai văd o dată!” (Robert Mihai); „mi-a plăcut pentru că are un efect de-a dreptul terapeutic, cred că merită văzut și din perspectiva asta.” (Cristina Lupu).

Din iubire va putea fi văzut în premieră în cinematografe din 28 noiembrie și în avanpremieră la Cinema City România pe 26 noiembrie când spectatorii pot petrece A LOVEABLE NIGHT și pot câștiga premii oferite de Elie Saab chiar în sala de cinema, în locații selectate din București (Cinema City AFI Cotroceni, Cinema City Mega Mall), Cluj-Napoca (Cinema City Iulius Mall), Constanța (Cinema City City Park), Galați (Cinema City), Cinema Iași (City Moldova Mall) și Timișoara (Cinema City Shopping City).

