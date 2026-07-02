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Starul din „Arma mortală”, Danny Glover, suferă de Alzheimer: „Lucrurile se vor schimba”

de Redacția Jurnalul    |    02 Iul 2026   •   14:30
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Starul din „Arma mortală”, Danny Glover, suferă de Alzheimer: „Lucrurile se vor schimba”
Danny Glover vorbește pentru prima dată despre diagnosticul de Alzheimer

Actorul, în vârstă de 79 de ani, partener al lui Mel Gibson în cele patru filme ale seriei „Arma mortală”, a explicat pe canalul NBC că se luptă cu această boală de mai mulți ani.

Vedeta din „Arma mortală”, Danny Glover, a dezvăluit miercuri că suferă de boala Alzheimer, o afecțiune incurabilă, dar pentru care se poate baza pe sprijinul familiei sale, potrivit Le Figaro.

„Pot trăi cu asta, într-o oarecare măsură”, a spus actorul, care a jucat și în filme de succes precum „La Couleur Purple” și „Mandela”. „Sunt sigur că, pe măsură ce boala avansează, lucrurile vor fi diferite și se vor schimba”.

Această boală neurodegenerativă i-a afectat vorbirea și i-a încetinit mișcările, dar el a afirmat că familia sa îl ajută.

Danny Glover, care a primit un Oscar onorific în 2022 ca recunoaștere a acțiunilor sale umanitare, este un actor prolific, cu o carieră foarte diversificată.

Rolurile sale principale din filme variază de la cel al unui polițist corupt în thrillerul „Martorul” cu Harrison Ford, până la roluri comice în excentricul film al lui Wes Anderson, „Familia Tenenbaum”.

Cariera sa televizată a fost, de asemenea, bogată, cu roluri recurente în seriale precum Emergencies și Captain Furillo.

Boala Alzheimer este o formă incurabilă de demență care afectează memoria, gândirea și comportamentul și se agravează treptat, potrivit Asociației Alzheimer.

De obicei, afectează persoanele cu vârsta de 65 de ani și peste. Persoanele diagnosticate cu această boală trăiesc, în medie, între patru și opt ani după diagnosticare, deși unele trăiesc mult mai mult.

(sursa: Mediafax)

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Subiecte în articol: alzheimer
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