Șoc în lumea medicală! Suplimentul luat de milioane de oameni pentru articulații ar putea accelera boala Alzheimer

Cercetătorii trag un semnal de alarmă: un remediu popular pentru durerile articulare, asociat cu un risc mai mare de demență

Un supliment alimentar folosit de milioane de persoane pentru ameliorarea durerilor articulare și susținerea sănătății cartilajelor a ajuns în centrul unei controverse medicale. O nouă cercetare publicată în prestigioasa revistă științifică Nature Metabolism sugerează că glucozamina ar putea fi asociată cu o evoluție mai rapidă a bolii Alzheimer și cu un risc crescut de deces în rândul persoanelor care suferă deja de demență, potrivit Berliner Morgenpost.

Descoperirea a atras atenția comunității științifice deoarece glucozamina este unul dintre cele mai populare suplimente pentru afecțiunile articulare, fiind disponibilă fără prescripție medicală în farmacii, magazine naturiste și pe numeroase platforme online.

Ce au descoperit cercetătorii

Studiul a fost coordonat de cercetători de la Universitatea din Florida, care au analizat date medicale colectate între anii 2012 și 2024. Folosind instrumente bazate pe inteligență artificială, echipa a identificat persoane cu tulburări cognitive ușoare și pacienți diagnosticați cu diferite forme de demență.

Rezultatele au indicat că persoanele care utilizau glucozamină prezentau un risc cu aproximativ 25% mai mare ca o afectare cognitivă ușoară să evolueze către boala Alzheimer. De asemenea, în cazul pacienților deja diagnosticați cu demență, utilizarea suplimentului a fost asociată cu un risc de deces cu aproximativ 25% mai ridicat comparativ cu cei care nu îl consumau.

Cercetătorii subliniază însă că aceste date reprezintă asocieri statistice și nu demonstrează direct că glucozamina provoacă sau agravează boala. Sunt necesare studii suplimentare pentru a confirma existența unei relații cauzale.

Cum ar putea afecta glucozamina creierul

Interesul oamenilor de știință pentru glucozamină a apărut datorită capacității acestei substanțe de a traversa relativ ușor bariera hemato-encefalică, sistemul natural de protecție care separă sângele de țesutul cerebral.

Odată ajunsă în creier, glucozamina poate influența un proces biologic prin care anumite proteine sunt „decorate” cu mici grupări de zahăr. Acest mecanism, cunoscut sub numele de glicozilare, este esențial pentru funcționarea normală a celulelor.

Problema apare atunci când procesul devine excesiv. Cercetătorii au observat că în creierul pacienților diagnosticați cu Alzheimer există cantități neobișnuit de mari de astfel de structuri zaharoase atașate proteinelor. Fenomenul a fost denumit hiper-glicozilare.

Potrivit autorilor studiului, această acumulare excesivă nu pare să fie doar o consecință a bolii, ci ar putea contribui activ la degradarea neuronilor și la accelerarea proceselor care duc la pierderea memoriei și a funcțiilor cognitive.

Experimentele pe șoareci au oferit indicii importante

Pentru a înțelege mai bine mecanismele biologice implicate, cercetătorii au realizat teste pe modele animale utilizate frecvent în studiul bolii Alzheimer.

Rezultatele au fost semnificative. Atunci când oamenii de știință au blocat enzimele responsabile de formarea lanțurilor de zahăr asociate hiper-glicozilării, șoarecii au prezentat îmbunătățiri evidente ale memoriei și capacităților cognitive.

În schimb, animalele care au primit suplimentar glucozamină prin alimentație au înregistrat niveluri și mai ridicate ale acestui proces biologic. În paralel, performanțele lor cognitive s-au deteriorat, iar simptomele asociate bolii Alzheimer s-au accentuat.

Aceste rezultate i-au determinat pe cercetători să considere că hiper-glicozilarea ar putea reprezenta o verigă importantă în dezvoltarea și progresia bolii.

De ce trebuie interpretate cu prudență rezultatele

Deși concluziile studiului sunt îngrijorătoare, specialiștii avertizează că nu trebuie trase concluzii definitive. Analiza datelor umane a fost una retrospectivă și observațională, ceea ce înseamnă că nu poate demonstra în mod direct că glucozamina este responsabilă pentru agravarea demenței.

Există posibilitatea ca alți factori medicali, genetici sau de stil de viață să fi influențat rezultatele observate. Din acest motiv, cercetătorii solicită desfășurarea unor studii clinice suplimentare care să verifice dacă efectul observat este real și în ce măsură poate fi atribuit glucozaminei.

Ce înseamnă descoperirea pentru persoanele sănătoase

Un aspect important evidențiat de autorii studiului este faptul că mecanismul identificat nu pare să afecteze în aceeași măsură creierul persoanelor sănătoase.

Datele disponibile sugerează că efectele negative ar putea apărea în special la persoanele care au deja modificări neurologice specifice bolii Alzheimer. În aceste cazuri, acumularea suplimentară a grupărilor de zahăr pe proteinele cerebrale ar putea amplifica procesele patologice deja existente.

Specialiștii recomandă persoanelor care utilizează glucozamină și care au fost diagnosticate cu tulburări cognitive sau cu diferite forme de demență să discute cu medicul curant înainte de a continua administrarea suplimentului.

Studiul publicat în Nature Metabolism deschide o nouă direcție de cercetare în lupta împotriva bolii Alzheimer, una dintre cele mai răspândite afecțiuni neurodegenerative din lume. Deși nu există încă dovezi definitive că glucozamina provoacă agravarea demenței, asocierea observată de cercetători este suficient de puternică pentru a justifica investigații suplimentare.