Continuarea filmului Superman, în regia lui James Gunn, va fi lansată în iulie 2027

David Corenswet își va îmbrăca din nou pelerina în curând. Filmul cu Superman, regizat de James Gunn, care a încasat 612 milioane de dolari în box office-ul internațional de la lansarea sa de la începutul lunii iulie, va primi o continuare, potrivit Le Figaro.

Regizorul american, creatorul Guardians of the Galaxy și al celui mai recent film Suicide Squad, a dezvăluit titlul următorului film din franciza DC pe rețelele sale de socializare pe 3 septembrie.

Intitulat Superman: Man of Tomorrow, acesta va fi lansat pe 9 iulie 2027, la doi ani după lansarea primului film în cinematografe.

James Gunn a însoțit aceste două anunțuri cu o imagine din benzile desenate, care îl prezintă pe personajul Clark Kent, alias Superman, alături de marele ticălos Lex Luthor. Acesta din urmă, interpretat de Nicholas Hoult (Juratul nr. 2, Nosferatu, Ordinul) în noua saga, apare în costumul său de oțel, similar unei arme de război. În benzile desenate, maleficul om de știință însetat de bani își propune să construiască un costum menit să se potrivească cu puterea și abilitățile kryptonianului. Astfel, el devine unul dintre cei mai mari antagoniști ai supereroilor cu pelerină roșie.

Cu trei săptămâni mai devreme, regizorul american, și co-regizor al DC Films, anunțase deja că lucrează la o continuare a filmului Superman, dezvăluind într-un interviu acordat publicației americane Collider că „aproximativ șaizeci de pagini” din intrigă fuseseră deja scrise și că filmările erau „deja planificate”. „Va fi mult mai devreme decât se aștepta”, lăsase el să scape.

Cineastul intenționează să reia distribuția din primul film. Se așteaptă ca David Corenswet să revină în costumul său albastru și roșu de Superman, în timp ce Rachel Brosnahan își va relua probabil rolul de Lois Lane, o jurnalistă renumită destinată să devină Superwoman conform intrigii benzilor desenate originale. Nathan Fillion o va interpreta pe Green Lantern, iar Isabela Merced o va interpreta pe Hawkgirl. Nicholas Hoult va fi personajul negativ principal din Man of Tomorrow.

(sursa: Mediafax)