TIFF Sibiu anunță selecția de filme românești și primii invitați prezenți între 30 iulie și 2 august

Primele titluri confirmate fac parte din selecția de film românesc și vor fi însoțite de întâlniri cu o parte din echipele filmelor. Noi filme și invitați vor fi anunțați în perioada următoare.

Biletele pentru primele filme anunțate la TIFF Sibiu sunt disponibile pe Eventbook: https://tiffsibiu.eventbook.ro

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Printre filmele care vor putea fi văzute în premieră de publicul din Sibiu se numără Jurnalul unei cameriste, cel mai nou lungmetraj semnat de Radu Jude, prezentat în secțiunea Quinzaine des Cinéastes a Festivalului de la Cannes, documentarul Delta sălbatică, regizat de Dan Dinu, De capul nostru (r. Tudor Cristian Jurgiu), un coming of age movie despre începutul vieții de adult, Piatră, foarfecă, hârtie, cel mai recent film semnat Adrian Sitaru, Cercul, debutul în lungmetraj al actorului Valeriu Andriuță, și Dus-întors (r. Cristian Bota), despre un tată și un fiu care pornesc într-o călătorie ce scoate la suprafață răni vechi.

Aniversarea celor 20 de ani de TIFF Sibiu este marcată și prin readucerea pe marele ecran a două dintre filmele care au definit începuturile Noului Val Românesc. Programul include și o proiecție aniversară a filmului Marfa și banii (r. Cristi Puiu), precum și proiecția în aer liber a comediei A fost sau n-a fost? (r. Corneliu Porumboiu), în Piața Mare, cu acces gratuit. De asemenea, va fi proiectat și Leonora în lumina dimineții (Leonora in the Morning Light, r. Thor Klein, Lena Vurma), un film biografic despre artista suprarelistă Leonora Carrington, ce are în distribuție și actori români.

Mai multe dintre proiecții vor fi urmate de întâlniri cu echipele filmelor. Publicul îi va putea întâlni la Sibiu pe actorii Alexandru Papadopol, Ana Dumitrașcu, Denisa Vraja, Vanessa Andriuță și Elias Ferkin Musuret, precum și pe producătoarea Iulia Andriuță și regizorii Dan Dinu și Valeriu Andriuță, invitați la sesiuni de întrebări și răspunsuri după proiecții.

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Festivalul Internațional de Film Transilvania la Sibiu este organizat de Asociația Festivalul de Film Transilvania.

Acțiune co-finanțată de Primăria Municipiului Sibiu și Consiliul Local Sibiu.

Prezentat de: Banca Transilvania

Cu sprijnul: Centrului Național al Cinematografiei

Parteneri: Ursus, Groupama, MyContinental Sibiu, CineGold, Nook, Goethe Institut, Centrul Cultural German din Sibiu, Biserica Evanghelica din Sibiu, Kiss FM, Rabbit Hole&Soup, Cucina di Paolo

Partener de mobilitate: Lepas