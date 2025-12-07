Universul Stranger Things se extinde. Netflix anunță un nou spin-off animat

Netflix a confirmat că universul Stranger Things va continua să se extindă printr-un nou spin-off animat, intitulat Stranger Things: Tales From ’85, scrie Indi100.

Anunțul vine cu doar câteva săptămâni înainte de lansarea Volumului 1 din Stranger Things Sezonul 5 (26 noiembrie 2025), semnalând că franciza va continua chiar dacă serialul principal se apropie de final.

Proiectul este coordonat de Eric Robles, în colaborare cu creatorii, frații Duffer, Matt și Ross, care promit o abordare inspirată din animațiile clasice ale anilor ’80.

Noua serie are loc în iarna lui 1985, în Hawkins, și îi urmărește pe eroii originali în timp ce se confruntă cu monștri noi și o amenințare paranormală misterioasă.

Povestea se plasează exact între Sezoanele 2 și 3, oferind fanilor ocazia de a revedea dinamica dintre Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin, Max și Hopper.

Conform sinopsisului oficial, personajele vor trebui să înfrunte amenințări noi și să identifice originea unei forțe paranormale care terorizează orașul.

Deși personajele sunt aceleași, vocile lor se schimbă. Spin-off-ul îi introduce pe Brooklyn Davey Norstedt (Eleven), Jolie Hoang-Rappaport (Max), Luca Diaz (Mike), EJ Williams (Lucas), Braxton Quinney (Dustin), Ben Plessala (Will) și Brett Gipson (Hopper).

Lor li se alătură Odessa A’zion, Janeane Garofalo și Lou Diamond Phillips în roluri încă neanunțate.

Frații Duffer au explicat că ideea unei serii animate a fost una dintre primele direcții de extindere a francizei.

Ei și-au propus să recreeze atmosfera desenelor animate din anii ’80, Ross Duffer subliniind că animația „nu are limite”, oferindu-le libertate totală lui Robles și echipei sale.

Deși Netflix nu a oferit o dată exactă, Stranger Things: Tales From ’85 este programat să apară în 2026.

Până atunci, fanii pot urmări prima parte a sezonului final Stranger Things, urmând ca Volumul 2 să fie lansat de Crăciun, pe 25 decembrie.

(sursa: Mediafax)