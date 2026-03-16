„War of the Worlds” a câștigat Zmeura de Aur și a fost desemnat cel mai prost film al anului

Adaptarea modernă a romanului clasic scris de H.G. Wells, cu Ice Cube în rol principal, a fost considerată de organizatori drept una dintre cele mai slabe producții ale anului. Filmul a fost criticat pentru scenariul slab și pentru reinterpretarea controversată a poveștii originale. Producția a ajuns astfel să fie una dintre cele mai ironizate lansări cinematografice recente, mai arată Euronews.

La Razzies 2026, filmul a câștigat nu mai puțin de cinci premii, printre care:

Cel mai prost film

Cel mai prost regizor – Rich Lee

Cel mai prost actor – Ice Cube

Cel mai prost scenariu – Kenny Golde și Marc Hyman

Cel mai prost remake / sequel / rip-off

Ce sunt premiile Razzie

Golden Raspberry Awards (Zmeura de Aur) sunt acordate anual pentru a „premia” cele mai slabe filme, interpretări și scenarii din industria cinematografică. Evenimentul are loc în mod tradițional cu o zi înainte de gala premiilor Oscar și este considerat o replică ironică la cele mai prestigioase distincții de la Hollywood. Ajunse la ediția cu numărul 46, premiile Razzie sunt privite fie ca o satiră necesară la adresa industriei, fie ca o formă de critică dură la adresa filmelor care nu au reușit să convingă publicul și criticii.

Alte filme premiate la Razzie Awards 2026

În afară de „War of the Worlds”, doar câteva alte producții au mai câștigat trofee la ediția din acest an. Remake-ul „Snow White” produs de Disney a primit două premii ironice, ambele legate de personajele piticilor generați pe calculator:

Cel mai prost actor în rol secundar – toți cei șapte pitici CGI

Cel mai prost cuplu pe ecran – tot cei șapte pitici

Actrița Rebel Wilson a câștigat premiul pentru cea mai proastă actriță pentru rolul din comedia de acțiune „Bride Hard”.

În categoria Cea mai proastă actriță în rol secundar, premiul a mers la Scarlet Rose Stallone, fiica actorului Sylvester Stallone, pentru rolul din filmul „Gunslingers”.

Premiul special „Redeemer Award”

Un moment pozitiv al galei a fost acordarea Redeemer Award actriței Kate Hudson, pentru revenirea sa apreciată de critici în filmul „Song Sung Blue”. Distincția este acordată artiștilor care au fost nominalizați sau chiar premiați în trecut la Razzie, dar care au reușit ulterior să ofere interpretări remarcabile.

Lista principalelor „premii” Razzie 2026

Cel mai prost film: War of the Worlds – câștigător

Cel mai prost actor: Ice Cube – War of the Worlds

Cea mai proastă actriță: Rebel Wilson – Bride Hard

Cel mai prost regizor: Rich Lee – War of the Worlds

Cel mai prost scenariu: War of the Worlds – Kenny Golde și Marc Hyman

Premiile Razzie continuă să fie unul dintre cele mai comentate evenimente din industria filmului, oferind anual o perspectivă ironică asupra producțiilor care au dezamăgit publicul și criticii.

(sursa: Mediafax)