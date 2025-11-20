„Zootropolis 2” ajunge pe marile ecrane din 28 noiembrie 2025. Descoperă vocile care dublează în noua producție animată

În versiunea românească a filmului, familia de lincși prinde viață cu energie și naturalețe datorită familiei Maticiuc:

• Codin Maticiuc îl dublează pe carismaticul Cattrick Lynxley și poate fi văzut recent în filmul „Cursa” și în serialul „Tătuțu”;

• Ana Maticiuc este vocea caldei Kitty Lynxley;

• Micuța Smaranda Maticiuc o interpretează cu farmec pe Judith, un animăluț drăguț pe care vă invităm să îl descoperiți.

Li se alătură îndrăgitul actor Alexandru Ion, cunoscut din serialele „Atletico Textila”, „Sacrificiul” și „Lia – soția soțului meu”, și care dă viață vulpoiului șiret și simpatic Nick Wilde.

În completarea distribuției, Tania Popa este vocea plină de haz a Ronțicăi Cracă de Arțar, iar Lavinia Șandru și Tily Niculae revin în rolurile consacrate ale lui Gazelle și Talangă din primul film.

În versiunea internațională, vocile personajelor aparțin unor nume sonore precum Ed Sheeran, Shakira, Macaulay Culkin, Brenda Song, Jean Reno, Danny Trejo, Robert Irwin, Idris Elba și Dwayne Johnson, alături de multe alte talente consacrate.

În ultima perioadă, tot mai multe personalități publice au readus magia Disney în limba română, printre care: Flavia Hojda („Păpușile Muppets – serialul”), Raluca Moianu, Radu Almășan („Clubul lui Mickey Mouse – House of Mouse”), Theodor Andrei, Aris Negoiță („Phineas și Ferb – sezonul 5”), Carmen Ionescu, Iustin HVNDS („Lilo și Stitch 2025”), Ștefan Iancu („Inimă de Fier”), Andia, Tania Popa („101 Dalmațieni – 1996”) și Daniela Nane („Ochii Wakandei”).

Despre film

În „Zootropolis 2”, detectivii Judy Hopps și Nick Wilde se confruntă cu o nouă provocare atunci când o reptilă misterioasă ajunge în metropola animalelor și tulbură echilibrul orașului. Pentru a rezolva cazul, cei doi trebuie să se deghizeze și să pătrundă în colțuri necunoscute ale Zootropolisului, unde prietenia și încrederea dintre ei sunt puse la încercare mai mult ca niciodată. Filmul este regizat și scris de Jared Bush, câștigător al unui premiu Oscar® (coregizor și coscenarist al primului „Zootopia” și regizor al „Encanto”), iar producătoare este Yvett Merino, laureată la rândul ei cu un Oscar® pentru „Encanto”.

Premiera

„Zootropolis 2” va avea premiera în cinematografe pe 28 noiembrie 2025, aducând publicului o poveste despre curaj, prietenie și redescoperirea bucuriei de a fi tu însuți.