O ambulanță a lovit o mașină, în Caraș-Severin. 3 persoane au ajuns la spital

Potrivit IPJ Caraş-Severin, un bărbat de 58 de ani, aflat la volanul unei ambulanţe care se deplasa din direcţia Reşiţa către Oraviţa, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers într-o curbă la stânga, pătrunzând pe sensul opus de circulaţie, unde ar fi intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de un alt bărbat în vârstă de 58 de ani din sens opus.



În urma accidentului rutier, trei persoane au fost rănite, respectiv conducătorul autoturismului, conducătorul ambulanţei şi un asistent medical aflat în autospecială, în vârstă de 53 de ani. La momentul producerii accidentului, în ambulanţă nu se afla niciun pacient, precizează sursa citată.



Persoanele rănite au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Conducătorii celor două autovehicule au fost testaţi cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative în ambele cazuri.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Sursa: AGERPRES