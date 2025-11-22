Filme românești, în două festivaluri de la Stockholm în Suedia

Clusterul EUNIC Stockholm, în parteneriat cu Reprezentanţa Comisiei Europene la Stockholm, organizează a treia ediție a Festivalului de Film European (European Film Festival), în perioada 27-30 noiembrie 2025. La această ediție participă 20 de țări cu producții, un record pentru evenimentul anual. ICR Stockholm va prezenta, pe 30 noiembrie 2025, în intervalul orar 17.45-19.45, filmul „De ce mă cheamă Nora, când cerul meu e senin” (cu titlul scurt „Nora”), regizat de Carla-Maria Teaha.

Realizat în 2023, filmul „Nora” este o producție cinematografică dedicată poetei Nora Iuga și dezvăluie secretului longevității unei cariere artistice tulburătoare. Din distribuție fac parte Nora Iuga, Mircea Cărtărescu, Ștefan Emanuel Ancuța și Claudia Fitcoschi, figuri cunoscute vieții culturale românești. Ideea unui film documentar dedicat acestei scriitoare fenomenale s-a născut după succesul unei emisiunii radio în care Nora Iuga a fost invitată. La 94 de ani, Nora Iuga rămâne o figură unică: poetă, romancieră și traducătoare, cu un spirit avangardist tineresc, ludic, plin de carismă și ironie. Odată interzisă de regimul comunist pentru „erotism morbid”, scriitoarea trăiește prin poezie. Acest documentar-portret explorează cum spiritul său plin de energie îi modelează încă scrisul, viziunea asupra vieții și secretul tinereții ei veșnice.

Bilete se pot achiziționa online: https://zita.se/start/filmer/nora

Festivalul de film de animație REX este organizat de Föreningen REX Animation Film Festival. Ediția din 17-22 noiembrie 2025 a festivalului este organizată cu sprijinul Primăriei din Stockholm, Institutului Suedez de Film, Regiunii Stockholm și EUNIC Stockholm.

Organizatorii au decis ca la REX 2025, a unsprezecea ediție a festivalului, să selecteze două filme de animație românești.

Filmul de animație „Povestea lupului fără coadă” / „The tale of the wolf without tail” (2024) aparține regizorului Călin Ene, fiind selectat la categoria EUNIC for Kids. Producția a fost prezentată în data de 16 noiembrie, de la ora 14.15, la cinematograful Skärisbiografen.

Bilete se pot achiziționa online: https://tix.kulturhusetstadsteatern.se/sv/buyingflow/tickets/27456/113406/

Cea de-a doua producție românească, „Bunicul doarme” / „Grandpa is sleeping” (2025), regizată de Matei Branea, este cuprinsă în program la categoria EUNIC Selection, și va fi proiectată în data de 20 noiembrie, de la ora 18.00, la cinematograful Zita.

Bilete se pot achiziționa online: https://bio.se/film/ST00016366/rex-eunic-travelling-program/2025-11-20

