Filmul Disney „FROZEN – REGATUL DE GHEAȚĂ” prinde viață în concert live cu orchestră simfonică, pe 18 decembrie, la Sala Palatului

În preajma sărbătorilor de iarnă, pe 18 decembrie, Sala Palatului din Capitală devine tărâm de poveste pentru copiii de toate vârstele. Celebra producție artistică Disney - „FROZEN – REGATUL DE GHEAȚĂ”, prezentată într-un concept complex, promite publicului o seară a bucuriei, o experiență grandioasă ce îmbină proiecția filmului original cu jocul actoricesc și interpretările sonore ale personajelor principale, în acompaniamentul muzical al Orchestrei Simfonice Valahia, sub bagheta dirijorului Andrei Ștefan Racu.

De această dată, aventura surorilor Anna și Elsa prinde viață pe scena Sălii Palatului prin interpretările veritabile ale artiștilor din distribuție - Alina Sorescu, soprana Ana Cebotari, tenorii Alin Stoica și Vlad Miriță – care vor reda, cu forță și sensibilitate, melodiile devenite simboluri pentru generații întregi, precum „Let It Go”, „Do You Wanna Build a Snowman?” sau „Love Is an Open Door”.

Spectacolul „FROZEN – REGATUL DE GHEAȚĂ” reprezintă o ocazie specială de a oferi copiilor un dar muzical și cinematografic de excepție, în ton cu magia sărbătorilor de iarnă. Fie ca surpriză din partea lui Moș Nicolae, fie ca dar de Crăciun, acest spectacol-concert promite să devină una dintre cele mai îndrăgite experiențe de familie ale iernii.

Odată cu deschiderea porților, foaierul Sălii Palatului se va transforma într-un adevărat tărâm de poveste: un spațiu plin de culoare, voie bună și surprize pentru cei mici. Copiii vor putea participa la ateliere creative, se vor juca în zone special amenajate și îl vor întâlni pe mult-așteptatul Moș Crăciun, care va aduce un strop de magie și bucurie în atmosfera sărbătorilor de iarnă.

Biletele pentru „Frozen – Regatul de gheață” sunt disponibile în rețeaua Eventim.ro, la prețuri avantajoase ce pornesc de la 90 lei, și variază în funcție de categoria de loc. Având în vedere interesul ridicat al publicului, organizatorii recomandă achiziționarea din timp a biletelor, pentru a asigura cele mai bune locuri.

Despre Concertul Disney: FROZEN

Pregătește-te să fii purtat de magia inegalabilă a fenomenului global Disney, FROZEN, prezentat într-o experiență de concert uimitoare, așa cum nu ai mai văzut!

Aceasta este șansa ta de a retrăi povestea sclipitoare a celor două surori, despre curaj și dragoste adevărată pe marele ecran, în timp ce orchestra simfonică amplă interpretează live partitura de neuitat, premiată cu Oscar, a lui Christophe Beck, alături de melodiile de top ale lui Kristen Anderson-Lopez și Robert Lopez.

Capodopera cinematografică originală din 2013 a devenit o piatră de temelie culturală, dominând piața mondială cu succes. Cu încasări de 1,28 miliarde de dolari la nivel global, a fost la momentul respectiv Filmului de Animație cu cele mai mari Încasări din Istorie. Pelicula a fost aclamată de critici, câștigând două premii Oscar (pentru „Cel Mai Bun Film de Animație” și „Cea Mai Bună Melodie Originală” pentru „Let It Go”), Globul de Aur pentru „Cel Mai Bun Film de Animație” și două premii Grammy.

Imnul exploziv al filmului, „Let It Go”, rămâne una dintre cele mai bine vândute și recunoscute melodii din istoria cinematografiei, iar coloana sonoră a dominat clasamentul Billboard 200 timp de mai multe săptămâni.

Alătură-te lui Anna, Elsa, Kristoff, Olaf și Sven în călătoria lor epică, iar puterea unei orchestre live va aduce la viață, vibrant și spectaculos, lumea hibernală din Arendelle. Acest eveniment promite o experiență captivantă, care îți va da fiorii, fiind o celebrare a unuia dintre cele mai de succes și mai iubite filme de animație realizate vreodată, dedicată fanilor de toate vârstele.

Despre Disney Concerts

Disney Concerts este divizia de producție și licențiere de concerte a Disney Music Group, aripa muzicală a companiei The Walt Disney Company. Disney Concerts produce concerte și turnee, și licențiază muzică și conținut vizual Disney către orchestre simfonice, coruri și organizatori de evenimente la nivel mondial.

Pachetele de concerte oferite de Disney Concerts includ o varietate de formate, cum ar fi concertele de tip „film live-to-picture” (în care filmul rulează iar muzica este interpretată live) și concerte tematice, instrumentale și vocale, care variază de la spectacole simfonice pur instrumentale la producții multimedia ce includ soliști și coruri live.

Cu concerte din cele mai mari francize de filme din lume – de la Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Marvel Studios, Lucasfilm, Pixar și 20th Century Studios – titlurile actuale includ Seria de Concerte Star Wars Film Concert Series, Toy Story, Disney Princess: The Concert, Coco, The Lion King, Up, Tim Burton’s The Nightmare Before Christmas, The Muppet Christmas Carol și Infinity Saga Concert Experience.

Eveniment organizat de Mamba Events și Asociația Culturală Mall4Art.

Parteneri media: Radio Itsy Bitsy, Forbes Kids, Femeia., Kudika.ro, Garbo.ro, 9am.ro, Wall-street.ro, Zile și Nopți, Happ.ro, Daily Magazine, Getica OOH, Media Advertising, Blitz TV, Invent Media.