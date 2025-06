FITS 2025: Penultima zi a festivalului include o conferință specială cu Kathleen Turner, întâlnirea cu Stelele ediţiei 2025 pe Aleea Celebrităților şi Gala Celebrităților la Filarmonica de Stat şi o conferinţă cu Wole Soyinka, laureat al premiului Nobel p

Conform tradiției, FITS prezintă în perioada festivalului, care anul acesta are loc între 20 și 29 iunie, FITSRecomandă - o rubrică informativă cu cele mai captivante spectacole ale zilei, astfel încât cei prezenți la Sibiu să poată face cele mai potrivite și inspirate alegeri. Astfel, 28 iunie, penultima zi a festivalului, îi aduce în fața publicului pe Kathleen Turner și Radu Toderici în dialog cu Octavian Saiu, spectacolul Trăiască flamenco! de Manuel Liñán, Stelele ediției FITS 2025 pe Aleea Celebrităților, eveniment urmat de Gala Celebrităților, desfășurat la Filarmonica de Stat din Sibiu și transmis în direct la TVR Cultural, Sub semnul dragonului - un spectacol de lumini, în Piața Mare.

A noua zi de festival înseamnă peste 15 țări, care prezintă peste 15 spectacole captivante, aproximativ 10 spectacole outdoor gratuite, 3 spectacole difuzate online. Cel mai ieftin bilet de mâine costă numai 20 lei.

Sumarul zilei în cifre:

Peste 15 țări prezintă spectacole captivante

Aproximativ 10 spectacole outdoor gratuite

3 spectacole difuzate online

Cel mai ieftin bilet costă 20 de lei

Recomandările zilei de 28 iunie:

FITS Talks cu Marius Chivu – online, 13:00 (Detalii)

Kathleen Turner și Radu Toderici în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 11:00 (Detalii)

Consultații poetice, Piața Huet, 15:00 (Detalii)

Wole Soyinka, Simona Miculescu în dialog cu Octavian Saiu, Forumul Democrat al Germanilor (Sala Oglinzilor), 15:00 (Detalii)

Nimeni nu scapă, AST National Academy of Theatre Arts in Krakow, Facultatea de Litere și Arte - Sala CAVAS, 16:00 (Detalii)

Un spectacol al ei și numai al ei, Laura Murphy, Sala Studio TNRS, 17:00 (Detalii)

Frumusețe pură, Beijing Dance Academy, Sala mare TNRS, 16:00 & 20:00 (Detalii)

Aleea Celebrităților, Stelele ediției FITS 2025: Bill Murray, actor (USA), Kathleen Turner, actriță (USA), Wole Soyinka, scriitor (NGA), Kuranosuke Sasaki, actor (JPN), Alain Platel, coregraf (BEL),Alexis Michalik, dramaturg & regizor (FRA), Parcul Cetății, 18:00 (Detalii)

Gala Celebrităților, Filarmonica de Stat Sibiu, 19:00 (Detalii)

Organland, Maria-Luisa & Eduard Antal, Catedrala Luterană Evanghelică ,,Sf. Maria”, 19:00 (Detalii)

Trăiască flamenco!, Manuel Liñán, Centrul Cultural „Ion Besoiu”, 21:00 (Detalii)

Flori frânte, Film, Curtea Muzeului de Istorie (Casa Altemberger), 21:00 (Detalii)

Sub semnul dragonului, eliXir Compagnie, Piața Mare, 21:45 (Detalii)

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, 842 de evenimente și 5000 de artiști din 82 de țări

Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu (FITS), unul dintre cele mai mari și importante festivaluri de teatru din lume, are loc anul acesta la Sibiu în perioada 20 iunie – 29 iunie, tema ediției cu numărul 32 fiind MULȚUMESC. FITS 2025 are 842 evenimente incluse în program și așteaptă peste 5000 de artişti din 82 de țări.



Tema din acest an – MULȚUMESC – reprezintă legătura între generozitate, bucurie, puterea de a dărui, emoție și relația dintre artiști și public, mijlocită de toți cei care contribuie la susținerea acestui miraculos proces.

Aplicația FITS include toate evenimentele programate în cadrul ediţiei din acest an şi permite personalizarea programului şi multe alte facilități. Aplicaţia FITS poate fi descărcată gratuit atât în Google Play, pentru Android, cât și în AppStore, pentru iOS.



