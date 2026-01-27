Florin Piersic împlinește 90 de ani. Gală aniversară emoționantă la TNB

Gala aniversară „Florin Piersic 90” a avut loc luni seară, pe 26 ianuarie, pe scena Ion Caramitru a Teatrului Național „I.L. Caragiale” din București, loc simbolic pentru cariera impresionantă a marelui actor.

Evenimentul a reunit colegi de breaslă, prieteni, oameni de cultură și numeroși admiratori, într-un spectacol construit după modelul marilor gale internaționale.

Cu umorul care l-a consacrat, dar și cu o notă de melancolie, Florin Piersic a transmis, în ajunul aniversării, un mesaj emoționant publicului său, pe rețelele sociale:



„Să nu mă uitați prea repede! (…) Avem o întâlnire. O întâlnire, cum îmi place mie să spun, de dragoste”.



Aniversarea vine după o perioadă dificilă pentru actor, marcată de probleme de sănătate, însă la 90 de ani, Florin Piersic rămâne prezent pe scenă și în inimile publicului, celebrat ca o adevărată legendă vie a artei românești.

Născut la 27 ianuarie 1936, la Cluj, Florin Piersic are o carieră ce se întinde pe mai bine de șase decenii, cu zeci de roluri memorabile în teatru, film și televiziune.

De la Harap Alb și Mărgelatu, până la marile personaje shakespeariene sau aparițiile sale pline de farmec de pe scena Naționalului bucureștean, actorul a rămas un simbol al carismei, talentului și pasiunii pentru scenă.

De-a lungul vieții, Florin Piersic a fost distins cu numeroase premii și decorații, printre care Ordinul „Steaua României” și Ordinul „Meritul Cultural”, fiind considerat un reper fundamental al culturii române.

La 90 de ani, Florin Piersic rămâne nu doar un actor, ci o poveste vie, spusă cu har, zâmbet și aplauze fără sfârșit.

(sursa: Mediafax)