Gala „Enescu 70”: muzicieni israelieni și creația enesciană

Concertul de gală, parte din seria Enescu 70, aduce în prim-plan creația enesciană și influența sa durabilă asupra muzicii clasice, prin interpretări remarcabile ale unor artiști de renume ai scenei muzicale israeliene, în cadrul unui program ce reflectă complexitatea și modernitatea limbajului enescian, dar și influența pe care acesta a exercitat-o asupra generațiilor următoare de compozitori și interpreți.

Programul cuprinde lucrări reprezentative din creația lui George Enescu, printre care:

– Sérénade Lointaine;

– Sonata a II-a pentru vioară și pian;

– Pavane și Bourrée din Suita pentru pian nr. 2;

– Sonata a II-a pentru violoncel și pian;

– 7 chansons de Clement Marot, op. 15.

De asemenea, evenimentul include și lucrări în conexiune directă cu Enescu, precum Sonata a III-a pentru vioară solo de Eugène Ysaÿe, purtând subtitlul Ballade și dedicată lui George Enescu.

Printre interpreții israelieni se numără: Lev Iomdin, Elias Elias, Yaacov Kashin, Michael Solokin, Irina Zeleznova, Sofia Mazar, Shulamit Sarid.