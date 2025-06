ICR New York prezintă spectacolul  The Pit de Matei Vișniec în cadrul Festivalului Rehearsal for Truth și la sediul său din Manhattan

Producția va avea, la New York, două reprezentații speciale: miercuri, 4 iunie 2025, la Bohemian National Hall, în cadrul Festivalului Internațional de Teatru Rehearsal for Truth, și vineri, 20 iunie 2025, la sediul ICR New York, oferind publicului o oportunitate suplimentară de a vedea această producție remarcabilă.

În The Pit, Matei Vișniec oferă o parabolă a autoritarismului și dezumanizării care, deși scrisă în anii 1980, nu și-a pierdut deloc actualitatea. Piesa surprinde povestea a doi bărbați prizonieri într-o groapă adâncă, de unde nu pot evada și unde sunt nevoiți să-și confrunte propriile temeri și dileme existențiale. Apariția unui al treilea personaj, care le oferă o iluzorie posibilitate de a se salva, aduce revelații suplimentare privind coruptibilitatea ființei umane, precum și un deznodământ cât se poate de ironic.

Regia spectacolului este semnată de Ana Mărgineanu, regizoare de teatru de origine română, stabilită la New York, cu o carieră internațională impresionantă. Absolventă a Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, Ana Mărgineanu este co-fondatoare a PopUp Theatrics, o companie care creează evenimente teatrale imersive în colaborare cu artiști internaționali. Lucrările sale au fost prezentate la The Kennedy Center, 3LD Art & Technology Center, Working Theater, Urban Stages, New York Theatre Workshop, The Lark, Ensemble Studio Theater și în numeroase teatre și festivaluri din Europa, inclusiv New Plays from Europe Wiesbaden, Edinburgh Fringe Festival, Festivalul Național de Teatru București și Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu.

Distribuția spectacolului îi include pe actorii Vas Eli, tot de origine română, Ian Edlund și Perri Yaniv, iar mișcarea scenică este semnată de coregraful româno-american Răzvan Stoian. Spectacolul se desfășoară în limba engleză și are o durată de aproximativ 75 de minute. După reprezentația din 4 iunie, organizată pe scena Bohemian National Hall, publicul american este invitat să participe la o discuție întreaga echipă artistică implicată în realizarea acestei producții teatrale.

Festivalul Rehearsal for Truth, fondat în 2017, este o platformă anuală dedicată prezentării teatrului contemporan din Europa Centrală și de Est. Ediția din 2025, intitulată Perseverență, se desfășoară între 26 mai și 14 iunie și include spectacole din Austria, Belarus, Estonia, Cehia, Germania, Ungaria, Lituania, România, Slovacia, Africa de Sud și Ucraina. Festivalul aduce un omagiu moștenirii artistice și politice a dramaturgului și fostului președinte ceh Václav Havel, încurajând schimburile culturale între profesioniștii din teatrul american și european.

Reprezentația organizată la sediul ICR New York vineri, 20 iunie, va fi transmisă și live pe pagina de Facebook a ICR New York și este inclusă în programul permanent la ICR New York „Studioul de teatru româno-american”. Prin aceste inițiative, ICR New York își reafirmă angajamentul de a sprijini și promova cultura română pe plan internațional, facilitând colaborări între artiști români și americani și aducând în atenția publicului larg opere teatrale relevante și provocatoare.

