Labirintul Artei în 7 zile, la București

Conceptul „Labirintul Artei” este un format expozițional și performativ dedicat publicului care acceptă invitația la o experiență imersivă, prin cele șapte ramuri ale artei. Fiecare zi devine un traseu senzorial unic, în care vizitatorii descoperă expresii artistice contemporane, îmbinate organic într-un spațiu dedicat experimentului și dialogului.

Prin arhitectura sa, „Labirintul Artei” transformă participarea publicului la evenimentul multicultural într-o călătorie de la spații expoziționale la microperformance-uri live, de la instalații vizuale la momente de lectură și improvizație. Proiectul are ca principal scop să pună în lumina reflectoarelor scenei energia noii generații de artiști, astfel încât să poată crea o punte între aceștia și publicul larg, într-un cadru accesibil, cald și profund inspirațional.

Conceptul vizează dezvoltarea dialogului cultural, prin construirea unui spațiu viu în care publicul, artiștii și profesioniștii din domeniul culturii interacționează natural, generând idei, colaborări și perspective noi asupra artei contemporane.

Nu în ultimul rând, cele 7 zile dedicate tuturor formelor de manifestare artistică vizează sprijinirea tinerilor artiști, prin oferirea unei platforme reale de vizibilitate și validare artistică, prin expoziții, performance-uri și întâlniri cu profesioniști, galerii, instituții și potențiali parteneri, dar astfel se asigură și creșterea accesului publicului la arta contemporană adusă într-un format prietenos și dinamic, astfel încât să devină ușor de înțeles, mai apropiată și mai prezentă în viața comunității urbane.

Barometru al generației tinere

Proiectul își propune și crearea unui reper cultural trimestrial, prin stabilirea unui eveniment constant în viața culturală a orașului, un punct de întâlnire a creativității, un barometru al generației tinere și un motor de revitalizare – explică organizatorii.

Programul evenimentului începe cu activitățile de vineri, 23 noiembrie, când va avea loc vernisajul expoziției „Labirintul Artei”, de la ora 17:00. Expoziția prezintă cele 7 arte, într-o formă armonioasă și originală, iar accesul publicului se va face pe bază de confirmare.

A doua zi, pe 24 noiembrie, de la ora 19:00, publicul este invitat la o Seară muzicală cu trupa RockSchool, cu invitat special „Ștefan și nepoții”, iar marți, 25 noiembrie, va fi o Seară muzicală „Labirintul Artei”, de la ora 19:00, cu Angela Stratulat – solistă a Operei Române și Mihai Axinte – spectacol interactiv de percuție (tobe africane).

Muzica, de la rock și operă până la hip-hop

Momentul literar este programat pentru miercuri, 26 noiembrie, de la ora 19:00 – „Frumosul meu albastru” - Lectură de teatru, cu fragmente din piesa „Frumosul meu albastru”, de Ada Nan. Interpretează Ada Nan-Tia și Iulian Pricopie (Titus), urmat de un Recital de poezie, cu volumele „Cenușă de trandafir” și „Știu cine este Dumnezeu”, cu acompaniament muzical, un recital de „cover-uri” ale unor piese celebre: Maria Grundová & Rosta Man.

Joi, 27 noiembrie, publicul este invitat la o seară cu Muzica anilor ’80 (Oldies but Goldies), de la ora19:00 – o seară tematică dedicată muzicii anilor ’80, cu atmosferă retro și selecții din cele mai cunoscute melodii ale acelei perioade de glorie a muzicii.

Vineri, 28 noiembrie, de la ora 19:00, scena Cafenelei Actorilor își așteaptă publicul la o altă seară muzicală, cu solistul folk Romeo Mocanu, iar în ultima zi a evenimentului, pe 30 noiembrie, de la ora 19:00), scena va fi ocupată de „Teo și Ăla” trap și hip-hop.

Expoziția „Labirintul Artei” va fi deschisă publicului larg zilnic, în perioada 23 noiembrie – 30 noiembrie, în intervalul orar 14:00 -22:00.

