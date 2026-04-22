Se deschide lada cu comori a Bibliotecii Academiei Române

Biblioteca Academiei Române inaugurează miercuri, 22 aprilie, o expoziție permanentă la sediul său din Calea Victoriei, nr. 125. Evenimentul cultural este prilejuit de împlinirea a 160 de ani de la fondarea Academiei Române.

Expoziţia este inaugurată cu ocazia împlinirii a 160 de ani de la fondarea Academiei Române și doreşte să evidenţieze momentele cele mai importante din istoria Bibliotecii, ca parte componentă a acestui înalt for cultural, precum și evoluția impresionantului său patrimoniu, de la prima colecţie de carte donată în 1866 la actualul fond de peste 10 milioane de unităţi de bibliotecă. Alcătuit din bogate și diverse colecţii de carte, periodice, fonduri de manuscrise şi arhivă, materiale cartografice, piese rare de numismatică, lucrări de artă, obiecte muzeale, tezaurul acumulat de Biblioteca Academiei Române o clasează în rândul celor câteva (puține) biblioteci enciclopedice europene, asigurându-i, în același timp, un statut patrimonial național.

De la pagini bizantine la portrete ale familiei regale

Din tot acest fond bogat şi divers specialiștii Bibliotecii au selectat și expus piese reprezentative pentru fiecare colecție în parte: carte veche și rară, manuscrise - de la pagini bizantine la caietele eminesciene -, periodice semnificative româneşti, afişe de teatru din secolul al XIX-lea, foi volante tipărite pe mătase, hărţi istorice privitoare la Ţările Române, fotografii ilustrative pentru viaţa bucureşteană din a doua parte a secolului al XIX-lea, portrete fotografice inedite ale familiei regale, lucrări excepţionale de grafică românească şi străină, semnate de artişti faimoşi, partituri ale unor renumiți compozitori.

Aparate fotografice cu burduf

O categorie aparte de exponate vizează viața internă a Bibliotecii Academiei, un interes special fiind acordat istoriei câtorva departamente, care, de-a lungul istoriei sale, au fost desfiinţate. Tipografia şi Serviciul fotografic, dispărute după 1990, odată cu accelerarea evoluţiei tehnice, sunt prezente în expoziţie prin multe piese şi aparate de epocă: aparate fotografice cu burduf, prese de tipar interbelice, boxe pentru radioul instituţiei din 1950, gramofoane, pick-up-uri cu lămpi, aparate de multiplicare de documente scrise din anii ’60. Din același fond documentar fac parte fotografiile de grup ale angajaţilor Bibliotecii din diverse generaţii, precum şi imagini din modernul sediu al Bibliotecii construit în 1937 de arhitectul Duiliu Marcu. Despre semnificația inaugurării acestei expoziții vor vorbi acad. Ioan-Aurel Pop, preşedintele Academiei Române, care a condus vreme de opt ani înaltul for academic, acad. Marius Andruh, preşedintele în funcție al Academiei Române, şi prof. ing. Nicolae Noica, directorul general al Bibliotecii Academiei Române.

Ilie Bolojan, prim-ministrul României, va rosti, la ora 11.00, cuvântul de deschidere a expoziției permanente a Bibliotecii Academiei Române.

Expoziția permanentă a Bibliotecii Academiei Române își deschide porțile tuturor categoriilor de public și poate fi vizitată de luni până vineri, între orele 9.00 și 14.00. Intrarea este liberă.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹