Lansarea proiectului Chemare // Calling. Vernisaj la Galeria Fundației Arheologia Fotografiei

Alexandra Dumitrescu și Ana-Cristina Irian deschid joi, 21 martie, ora 18:00 la Galeria Fundației Arheologia Fotografiei din Varșovia (Strada Chłodna 20), prima expoziție din seria itinerantă Chemare // Calling. Proiectul curatoriat de Ioana Marinescu și Weronika Kobylińska este co-finanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național și propune un duo show cu teme precum migrația, călătoria, turismul și reactivarea arhivelor prin practici fotografice. Expoziția este concepută ca un spațiu interactiv, cu formule de gamificare, invitând publicul să își asume un rol activ în reinterpretarea imaginilor din perioadele în care imaginile și obiectele au fost produse.

Alexandra Dumitrescu explică: „Chemarea are un sens ce devine clar doar în momentul potrivit. Uneori, chemarea vine din exterior, alteori din interior. Nu e ceva fix, ci poate mai mult o căutare. Chemare poate fi un pașaport spre libertate sau chiar spre pierderea ei.”

Pentru Ana-Cristina Irian: „Chemarea este o carte poștală pe care am primit-o atunci când eram foarte mică de la un prieten de familie. Nu aveam nici 5 ani și mi-au citit-o părinții mei pentru că nu știam să citesc. A fost prima dovadă fizică a faptului că lumea este mare și poate fi foarte frumoasă. Am putea spune că am fost chemată atunci când eram mică de această carte poștală din Amsterdam.”

Proiectul derulează și un open call cu două componente: colectează povești scrise, fotografii, cărți poștale (fizic sau digital) și obiecte aduse din călătorii legate de România, Polonia, Republica Moldova sau Italia; iar cei interesați pot participa la o sesiune scurtă de explorare narativă video alături de artiste.

Programul evenimentului: