Magicienii aduc bucuria sărbătorilor de iarnă la Sibiu în perioada 3-7 decembrie!

Programul din acest an include 18 reprezentații cu artiști invitați din Germania, Italia, Lituania, Marea Britanie, Portugalia, România și Venezuela.

„Sibiu Magic Show” este un festival unic în România, cu un program de divertisment de înaltă ținută artistică dedicat întregii familii. De la numere spectaculoase de iluzionism, scamatorii, levitație, prestidigitație și până la fascinantele baloane de săpun, festivalul aduce pe scenă o lume în care vizibilul jonglează cu invizibilul. Este alternativa perfectă pentru a petrece timp de calitate cu cei dragi, în pragul sărbătorilor de iarnă — cu zâmbete, uimire și un strop de magie autentică.

„Selecția din acest an pune în prim plan prietenia și umorul spumos, invitându-ne să zâmbim împreună ca prin magie! Extindem programul de spectacole din acest an atât în sălile de clasă, cât și la cinema, pentru a răspunde cererii tot mai mare pentru astfel de evenimente și pentru a păstra, totodată, magia vie în orașul nostru. Reușim, așadar, să aducem un eveniment bun în orașul nostru cu sprijinul esențial al Primăriei Municipiului Sibiu, ca parte a strategiei pentru diversificarea agendei culturale pe parcursul întregului an.”, a declarat Adrian Tibu, managerul Teatrului pentru Copii și Tineret din Sibiu.

Program Sibiu Magic Show ¦ 3-7 decembrie 2025

miercuri, 3 decembrie, orele 10:00 și 11:00

circuit închis pentru școli și grădinițe

SPECTACOL DE MAGIE ȘI COMEDIE

cu Eugenius Magic (Venezuela/ România)

durata: 30 min.

miercuri, 3 decembrie, ora 11:00

spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Parter

FANTASTIC MAGIC SHOW

cu Magicianul Christianis (România)

durata: 50 min.

miercuri, 3 decembrie, ora 18:00

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani

CineGold, Sala 1

O LUME PLINĂ DE MAGIE!

cu Magicianul Robert Tudor (România)

durata: 75 min.

joi, 4 decembrie, orele 10:00 și 11:00

circuit închis pentru școli și grădinițe

SPECTACOL DE MAGIE ȘI COMEDIE

cu Eugenius Magic (Venezuela/ România)

durata: 30 min.

joi, 4 decembrie, ora 10:00

spectacol recomandat copiilor cu vârsta peste 3 ani

CineGold, Sala 1

O LUME PLINĂ DE MAGIE!

cu Magicianul Robert Tudor (România)

durata: 75 min.

joi, 4 decembrie, ora 11:00

spectacol nerecomandat celor cu vârsta sub 4 ani

Teatrul Gong, Sala Parter

CEL MAI BUN MAGICIAN!?

cu Bianca și Eduard Malița (România)

durata: 45 min.

vineri, 5 decembrie, orele 10:00 și 11:00

circuit închis pentru școli și grădinițe

SPECTACOL DE MAGIE ȘI COMEDIE

cu Eugenius Magic (Venezuela/ România)

durata: 30 min.

vineri, 5 decembrie, orele 10:00 și 12:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Etaj

REVOLUȚIA BALOANELOR DE SĂPUN (Bubbles Revolution)

cu Marco Zoppi & Rolanda (Italia, Lituania)

durata: 50 min.

vineri, 5 decembrie, ora 18:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Parter

MAEȘTRII MAGIEI

Cu: Magicianul Christianis, Bianca și Eduard Malița, Norbert Toth (România)

durata: 50 min.

sâmbătă, 6 decembrie, ora 11:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Parter

MAEȘTRII MAGIEI

Cu: Magicianul Christianis, Bianca și Eduard Malița, Norbert Toth (România)

durata: 50 min.

sâmbătă, 6 decembrie, ora 17:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Etaj

EVOLUȚIA MAGIEI / The Evolution of Magic

cu Elizabeth Best și Craig Christian (Germania, Marea Britanie)

durata: 45 min.

sâmbătă, 6 decembrie, ora 19:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Parter

SCRISOAREA ROȘIE/The Red Envelope

cu David Sousa (Portugalia)

durata: 60 min.

duminică, 7 decembrie, ora 11:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Etaj

EVOLUȚIA MAGIEI / The Evolution of Magic

cu Elizabeth Best și Craig Christian (Germania, Marea Britanie)

durata: 45 min.

duminică, 7 decembrie, ora 17:00

Spectacol recomandat tuturor categoriilor de vârstă

Teatrul Gong, Sala Parter

SCRISOAREA ROȘIE (The Red Envelope)

cu David Sousa (Portugalia)

durata: 60 min.

Accesul la oricare din reprezentațiile festivalului se face pe baza biletelor puse în vânzare online prin teatrulgong.ro sau la sediul Teatrului, de miercuri până vineri între orele 11:00 – 18:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00 sau duminica între orele 10:00 și 14:00. Mai multe detalii despre bilete și acces, puteți găsi în regulamentul afișat pe teatrulgong.ro.

Biletele pentru evenimentele prezentate în cadrul Sibiu Magic Show sunt nereturnabile și nu pot fi modificate. Prețul unui bilet este de 24 lei, tarif unic. Anumite reduceri pot fi acordate pentru grupuri de peste 30 de spectatori.

Parteneri eveniment: Conceptual Lab by Theo Nissim, Tulipa.