Martie plin de spectacole la Teatrul „Tomcsa Sándor” din Odorheiu Secuiesc

Programul acestei luni propune un parcurs scenic bogat și nuanțat, în care spectacolele pentru adulți coexistă firesc cu universul teatrului de păpuși, iar producțiile proprii dialoghează cu spectacole invitate, într-o geografie teatrală vie și fertilă.

Primele repere ale lunii sunt dedicate unui spectacol construit sub semnul sensibilității și al comunității. „Povestea prieteniei noastre”, coproducție a Teatrului Coregrafic „Udvarhely Néptáncműhely” și a Teatrului „Tomcsa Sándor”, revine în fața publicului în 9, 12 și 31 martie, de la orele 10:00 și 12:00. Textul semnat de Szabó Attila, în regia-coregrafia lui Györfi Csaba, propune un „joc de basm despre apartenență”, o formulă scenică ce pare să așeze în centrul său nevoia fundamentală de a fi împreună, de a recunoaște în celălalt o oglindă a propriei deveniri.

Într-un registru cu totul diferit, luna continuă cu „Woyzeck” de Georg Büchner, montat de Kiss Csaba și programat în 10, 11, 19 și 20 martie, de la ora 19:00. Această „baladă contemporană într-un act” readuce în atenție una dintre marile neliniști ale dramaturgiei moderne: fragilitatea ființei confruntate cu presiunea lumii. Spectacolul promite o experiență scenică intensă, în care tensiunea textului lui Büchner își poate găsi ecouri adânci în sensibilitatea contemporană.

Tot în această perioadă, în 12 și 13 martie, de la ora 19:00, publicul este invitat la „A Skull in Connemara” de Martin McDonagh, în regia lui Barabás Árpád, la Casa de Tineret Siculus. Cunoscut pentru umorul său întunecat și pentru felul incisiv în care explorează absurdul condiției umane, McDonagh intră astfel în repertoriul lunii cu o comedie neagră ce îmbină cruzimea, ironia și neliniștea într-o formulă teatrală de mare forță.

Un moment aparte al programului îl constituie prezența spectacolului invitat „Liliom” de Molnár Ferenc, adus pe scenă de Teatrul Figura Studio din Gheorgheni. Programat în 17 și 18 martie, de la ora 10:00, spectacolul regizat de Albu István reia, sub forma unei legende urbane în șapte tablouri, destinul unui personaj aflat la granița dintre rătăcire și mântuire. Poveste despre viață și moarte, despre cădere și posibilă răscumpărare, „Liliom” aduce în repertoriul lunii o dimensiune poetică și melancolică de o mare densitate.

Ziua de 21 martie, marcată drept Ziua Mondială a Teatrului de Păpuși, deschide scena către publicul tânăr și foarte tânăr, fără a diminua însă valoarea artistică a propunerilor. De la orele 11:00 și 13:00, spectatorii pot descoperi „Aventurile lui Rengeteg Ábel și Kürtős Kata”, după basme populare maghiare, în regia lui Aracs Eszter. Mai târziu, de la ora 17:00, urmează „Moștenirea regelui bătrân”, inspirat dintr-un basm popular secuiesc din Bucovina, în textul și regia lui Szabó Attila. În aceste montări, teatrul de păpuși nu apare doar ca formă de divertisment, ci ca limbaj artistic deplin, capabil să transmită frumusețea tradiției, delicatețea imaginației și profunzimea simbolului.

Finalul lunii aduce un nou spectacol invitat, „Tatăl” de Florian Zeller, prezentat de Teatrul „Csíki Játékszín” din Miercurea Ciuc, în regia lui Vladimir Anton. Programat în 26 și 27 martie, de la ora 19:00, spectacolul introduce în parcursul repertorial una dintre cele mai tulburătoare dramaturgii contemporane despre memorie, identitate și destrămarea percepției. Subintitulat „farsă tragică”, textul lui Zeller își extrage forța tocmai din această tensiune dintre luciditate și confuzie, dintre tandrețe și pierdere.

Luna se încheie sub semnul copilăriei recuperate prin artă, odată cu reprezentațiile spectacolului „Degetica” de Szabó Attila, în regia lui Szűcs Réka. Programat în 27 martie, de la orele 10:00 și 12:00, și în 28 martie, de la orele 11:00 și 17:00, spectacolul reafirmă locul important pe care teatrul pentru copii îl ocupă în identitatea instituției. Dincolo de farmecul poveștii, asemenea producții cultivă sensibilitatea, atenția și bucuria primei întâlniri cu lumea scenei.

Prin diversitatea sa, programul lunii martie confirmă vocația Teatrului „Tomcsa Sándor” de a construi un repertoriu viu, deschis și atent la multiplele forme ale expresiei teatrale. De la tragedia modernă la comedia neagră, de la legenda urbană la basmul scenic, fiecare spectacol devine o invitație la participare interioară. În acest fel, martie nu este doar o succesiune de date în calendarul cultural, ci o lună în care teatrul își reafirmă puterea de a aduna oamenii în jurul unor întrebări, emoții și povești care merită trăite împreună.