Muzeul Național de Artă al României lansează concursul pentru acordarea Bursei Bonte 2026 – 2027

Aflată la cea de-a patra ediție, bursa se adresează cercetătorilor cu studii doctorale în curs sau finalizate, având o tematică specifică de istoria și teoria artei, estetică sau studii interdisciplinare. Bursa în valoare de o mie de euro brut lunar, timp de un an, va fi atribuită prin concurs unui proiect dedicat cercetării patrimoniului artistic al MNAR.

Dosarele vor fi depuse în perioada 20 mai – 21 iunie 2026; rezultatele evaluărilor vor fi publicate în data de 2 iulie 2026; interviurile vor avea loc la sediul muzeului sau online în perioada 8-9 iulie 2026; anunțarea câștigătorului Bursei Bonte pentru cercetarea patrimoniului artistic mobil al MNAR se va face pe site-ul muzeului în data de 30 iulie 2026. Bursa va fi acordată în intervalul 1 septembrie 2026 – 31 august 2027.

Bursa face parte din instrumentele strategice concepute de MNAR pentru a susține cercetarea de specialitate din România în cadrul muzeului. Aceasta oferă câștigătorului posibilitatea de a avea acces, cu asistență de specialitate, la patrimoniul artistic și documentar pe care îl deține muzeul, de a beneficia de informațiile cu caracter științific și de a folosi gratuit, în lucrări științifice, imagini ale operelor cercetate.

Bursa Bonte se alătură Bursei Micaela Eleutheriade, oferite de MNAR în sprijinirea cercetării artistice și teoretice în artele vizuale. Fundația Bonte a fost înființată de Alain Bonte, om de afaceri de origine franceză. Fundația colaborează cu MNAR din anul 2017, sprijinind revenirea în Galeria Națională a două importante opere de artă. Alain Bonte face parte din consiliul director al Asociației Prietenii Muzeului Național de Artă al României și a fost decorat cu Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor de către Președintele României, Klaus-Werner Iohannis, pentru contribuțiile aduse promovării intereselor economice și culturale ale României în Portugalia şi în spaţiul european.

„Cu sprijinul bursei oferite cu generozitate de Fundația Bonte, MNAR se bucură, pentru al patrulea an consecutiv, de posibilitatea de a extinde cercetarea științifică de profunzime a patrimoniului național pe care îl administrează. Bursa este destinată tinerilor specialiști din afara MNAR, ale căror investigații se adaugă cercetării permanente efectuate de specialiștii muzeului. Această complementaritate între cercetarea sistematică și permanentă din interiorul muzeului, pe teme multianuale și cercetarea anuală și punctuală a specialiștilor finanțați de Fundația Bonte, care abordează teme inedite, care pot să conducă la descoperiri sau viziuni cu totul aparte asupra patrimoniului național, contribuie la o excepțională dinamică între consecvență și schimbare de perspectivă, cu efecte benefice asupra valorificării patrimoniului.” – apreciază Erwin Kessler, director general al MNAR.

„Credem că mecenatul cultural înseamnă mai mult decât susținerea unor proiecte artistice. Inseamnă asumarea responsabilității de a păstra vie memoria culturală și de a face posibilă redescoperirea patrimoniului încă nevăzut. Prin Bursa Fundației Bonte, ne dorim să susținem această explorare esențială a patrimoniului mai puțin cunoscut și să încurajăm noi perspective asupra istoriei artei românești. Credem că cercetarea este un act de recuperare culturală: ea redă vizibilitate unor creații uitate și contribuie la construirea unei memorii culturale vii, accesibile și relevante pentru generațiile viitoare’’– apreciază Alain Bonte, președinte al Fundației Bonte.

Condițiile de participare și regulamentul concursului se regăsesc pe site-ul MNAR: aici