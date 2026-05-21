Jurnalul.ro Ştiri Externe Sediul NATO, apărat de sisteme antidronă franțuzești

de Redacția Jurnalul    |    21 Mai 2026   •   10:15
Francezii semnează contractul anului cu NATO

NATO va folosi sisteme franceze antidronă BOREADES pentru protecţia sediului Alianţei din Bruxelles şi a reşedinţei secretarului general, după o licitaţie internaţională la care au participat zeci de producători. Valoarea contractului nu a fost făcută publică.

Sistemul a fost deja folosit în Franţa la evenimente majore, inclusiv la Olimpiada de la Paris. Potrivit producătorului, peste 50 de sisteme sunt deja operaţionale, iar aproape 100 se află în producţie.

BOREADES combină radare, senzori radio şi camere termice cu software bazat pe inteligenţă artificială, capabil să distingă o dronă de păsări sau alte obiecte aflate în mişcare. Sistemul încearcă mai întâi neutralizarea electronică a ţintei, prin bruiaj sau perturbarea semnalului GPS, pentru a forţa drona să aterizeze. Dacă acest lucru nu funcţionează, poate coordona şi soluţii de tip „hard kill”, de la muniţie antidronă până la drone interceptoare sau lasere experimentale.

Tehnologia antidronă a devenit o prioritate pentru armatele occidentale după războaiele din Ucraina şi Orientul Mijlociu, unde drone comerciale ieftine au fost transformate în arme eficiente.

