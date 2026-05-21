România, lovită de furtuni. Alertă de ploi torențiale, vijelii și grindină în mai multe zone din țară, până sâmbătă seară

Potrivit meteorologilor, în special în jumătatea de est a României vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt și, izolat, căderi de grindină. În intervale scurte sau prin acumulare, cantitățile de apă pot ajunge la 20–30 l/mp, iar pe arii restrânse chiar la peste 40–50 l/mp.

De asemenea, vântul va sufla mai puternic în regiunile estice, dar și local în vestul și centrul țării, cu viteze de 45–55 km/h. La munte, rafalele pot atinge 60–90 km/h.

ANM a emis și două atenționări Cod galben pentru intensificări ale vântului. Prima este valabilă joi, 21 mai, între orele 10:00 și 21:00, în Moldova, nord-estul Munteniei și sudul Banatului, unde vântul va avea viteze de 50–65 km/h.

O a doua avertizare Cod galben intră în vigoare vineri, 22 mai, de la ora 06:00 până la ora 21:00, și vizează Moldova și nord-estul Munteniei, unde sunt prognozate rafale similare, de până la 65 km/h.

Meteorologii avertizează că situația poate fi actualizată în funcție de evoluția fenomenelor și nu exclud emiterea unor avertizări nowcasting pentru fenomene severe imediate.