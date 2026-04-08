50 Cent, personaj principal într-un film documentar, după ce a fost împușcat de nouă ori

Inițial, artistul a sugerat pe rețelele de socializare, pe 1 aprilie, că Hulu ar fi plătit 75 de milioane de dolari pentru documentar, depășind alte platforme majore precum Netflix, Apple și Starz. Momentul părea o glumă de 1 aprilie, însă informațiile confirmate de Deadline arată că proiectul este real și în curs de dezvoltare.

Documentarul va spune povestea lui Curtis Jackson, de la copilăria sa în Queens, până la ascensiunea sa ca unul dintre cei mai de succes artiști din hip-hop.

Filmul include momente marcante din viața sa, precum faptul că a fost împușcat de nouă ori și a reușit să devină un simbol succesului în domeniu. Cariera sa include peste 30 de milioane de albume vândute la nivel mondial.

Prezentarea oficială descrie producția ca fiind o analiză „intimă și revelatoare” a unei figuri care a transformat constant adversitatea în impact cultural durabil.

Regia este semnată de Mandon Lovett, cunoscut pentru proiecte precum „For Khadija: The French Montana Story” și „Rap Caviar Presents”, iar producția este realizată de The Intellectual Property Corporation (IPC) și compania lui 50 Cent, G-Unit Film & Television.

Acest proiect se înscrie într-o serie de documentare muzicale produse de Hulu. Platforma este implicată în producții precum „Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story” și „Road Diary: Bruce Springsteen and The E Street Band”.

Cariera lui 50 Cent rămâne una dintre cele mai influente din hip-hop, artistul lansându-se în 2003 cu albumul „Get Rich or Die Tryin’”, care a inclus hitul „In Da Club”.

Artistul continuă să fie implicat activ în industria de divertisment, fiind producător executiv al serialului de succes „Power”. În plus, urmează să apară în viitorul film „Street Fighter”, unde va interpreta personajul Balrog. De asemenea, el a anunțat că va contribui la coloana sonoră a filmului respectiv și speră să colaboreze cu Eminem pentru acest proiect.

Cu o carieră marcată de succes în anii 2000, 50 Cent rămâne o figură importantă în cultura pop, având două albume pe primul loc în topul Billboard 200 și patru piese care au ajuns pe locul 1 în Billboard Hot 100.

