Soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, în stare critică după un posibil gest suicidal. A fost transferată de urgență la București

Dramă în Gorj: soția fostului deputat PSD Mugurel Surupăceanu, găsită în stare gravă și dusă de urgență la spital

Momente dramatice în județul Gorj, unde soția fostului deputat PSD și prefect de Gorj, Mugurel Surupăceanu, a fost găsită în stare critică într-o locuință din Târgu Jiu, după o presupusă tentativă de suicid. Femeia, în vârstă de 35 de ani, a fost resuscitată de medici și transportată inițial la spitalul din Târgu Jiu, fiind ulterior transferată cu elicopterul la București, unde se află în stare extrem de gravă, potrivit Observator News.

Incident șocant în Târgu Jiu: intervenție de urgență

Un caz cu puternic impact emoțional a avut loc în cartierul Preajba din Târgu Jiu, județul Gorj, unde o femeie în vârstă de 35 de ani, soția fostului deputat PSD de Gorj și fost prefect, a fost găsită în stare de inconștiență într-o locuință.

Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, aceasta ar fi recurs la un gest extrem, iar familia a fost cea care a alertat autoritățile. Surse apropiate cazului susțin că femeia și-ar fi anunțat părinții înainte de incident, transmițându-le intențiile sale, detaliu care a declanșat intervenția de urgență.

Descoperită de familie și resuscitată de echipajele medicale

Tatăl femeii a ajuns primul la locuință, după ce a fost alertat de discuțiile telefonice anterioare. Acesta a găsit-o pe fiica sa în stare de inconștiență și a sunat imediat la serviciile de urgență.

La fața locului au intervenit echipaje medicale SMURD, care au început manevrele de resuscitare. După mai multe minute critice, medicii au reușit să o stabilizeze, iar pacienta a fost transportată de urgență la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde a fost internată în stare extrem de gravă.

Ulterior, având în vedere severitatea situației, medicii au decis transferul acesteia către o unitate medicală din Capitală, cu suport aerian.

Transfer cu elicopterul la București, în stare critică

Surse medicale au precizat că starea pacientei a rămas critică, motiv pentru care s-a dispus transferul cu elicopterul către un spital din București, unde există secții specializate pentru cazuri complexe.

Pacienta a fost transportată la Spitalul Universitar de Urgență București, unde medicii încearcă în prezent să îi stabilizeze funcțiile vitale. Prognosticul rămâne rezervat, iar următoarele ore sunt considerate esențiale pentru evoluția sa medicală.

Anterior, aceasta fusese internată la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, unde echipele medicale au intervenit pentru stabilizare înainte de transfer.

Ancheta autorităților și verificarea circumstanțelor

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs incidentul. Deși primele informații indică o posibilă tentativă de suicid, anchetatorii nu exclud nicio variantă până la finalizarea verificărilor.

Se fac audieri și se analizează toate datele disponibile, inclusiv contextul familial și eventuale semnale anterioare care ar putea ajuta la reconstituirea evenimentelor.

„La data de 10 iunie 2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat din municipiu cu privire la faptul că și-ar fi găsit fiica în stare de inconștiență, la domiciliu. Din primele verificări a reieșit faptul că o femeie de 35 de ani, din municipiul Târgu Jiu, ar fi fost găsită în stare de inconștiență într-o anexă situată în curtea locuinței, cu destinația loc de joacă. La fața locului a intervenit un echipaj din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Gorj, care a acordat îngrijiri medicale și a transportat persoana la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, pentru investigații și tratament de specialitate. În cauză a fost întocmit dosar penal, în vederea stabilirii cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.”

Autoritățile au transmis că cercetările sunt în desfășurare și că vor reveni cu detalii pe măsură ce acestea devin oficiale.

Cine este Mugurel Surupăceanu

Mugurel Surupăceanu este o figură cunoscută în politica din județul Gorj, unde a ocupat de-a lungul timpului funcțiile de prefect și deputat din partea PSD. Ulterior, acesta s-a retras din activitatea politică activă și s-a orientat către mediul de afaceri.