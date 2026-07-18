Victor Negrescu apără declarațiile lui Grindeanu și cere negocieri pe fonduri europene

„Eu nu percep acele declarații ca fiind o amenințare. Mai degrabă, un apel făcut de Partidul Social Democrat pentru a discuta în mod real despre respectivele legi care nu pot fi pur și simplu trimise către Parlamentul României fără un dialog real”, a declarat Negrescu, sâmbătă, la Digi24.

Acesta a susținut că atât organizațiile patronale, cât și sindicatele au semnalat lipsa unor consultări efective privind proiectele legislative și a declarat că și Administrația Prezidențială poate juca un rol în facilitarea dialogului între partide.

„Remarcăm și poziția patronatelor, și poziția sindicatelor care au scos în evidență faptul că nu a existat o consultare reală. Aici intervenția administrației prezidențiale va fi crucială pentru a reveni la masa dialogului, a discuta efectiv despre respectivele legi. Și nu vorbim doar de legea salarizării din sistemul public. Sunt și alte măsuri care urmează a fi adoptate”, explică liderul social-democrat.

Totodată, Negrescu a apreciat că tensiunile dintre liderii politici au căpătat o dimensiune personală, făcând apel la încheierea unui pact care să implice și societatea civilă și patronatele.

„Situația a luat mai degrabă o conotație personală între liderii formațiunilor politice. Și atunci o formulă pe care aș vedea o posibilă este o formulă care nu implică doar liderii formațiunilor pro-occidentale. Și pe lângă aceștia să avem poate o reprezentare mai mare venită din partea formațiunilor politice, dar și sindicatele patronatele, societatea civilă să stea la aceeași masă. Adică eu cred că trebuie să depășim momentul unui pact strict politic și să mergem către un pact civil, un pact la nivelul societății”, mai spune Negrescu.

Aceasta a reacționat la declarațiile făcute de președintele PSD, Sorin Grindeanu, în timpul săptămânii, privind legile jalon din PNRR.

„PSD nu va vota la impuse așa cum vrea Guvernul demis. NU vom vota o lege a salarizării care taie din banii oamenilor. O vom corecta! ⁠NU vom vota o lege care închide noi capacități de producție de energie, după ce marea liberalizare de dreapta deja a scumpit curentul cu 60%. ⁠NU vom vota legi care ciuntesc din atribuțiile ANI și le rezolvă unor USR-iști în frunte cu Fritz problemele de incompatibilitate și conflict de interese”, spunea Grindeanu.

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(sursa: Mediafax)