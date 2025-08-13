A opta oară prezentă la Festivalul Internațional George Enescu, Orchestra Română de Tineret va avea trei apariţii în 2025, pe 6, 7 şi 16  septembrie

Concertul din 6 septembrie îl va avea ca solist pe violonistul Renaud Capucon şi are în program E.W. Korngold Concertul în re major pentru vioară și orchestră op. 35 şi Simfonia nr. 5 în mi minor op. 64 de Ceaikovski, iar cel din 7 septembrie îl va avea ca solist pe Yo Kitamura şi va cuprinde George Enescu - Simfonia concertantă în si minor pentru violoncel și orchestră op. 8 şi Anton Bruckner - Simfonia nr. 9 în re minor WAB 109. Este a opta oară de la înfiinţarea sa, în 2008, când Orchestra Română de Tineret are oportunitatea de a fi prezentă în cadrul Festivalului Internațional George Enescu.

Sub bagheta lui Christian Reif, Orchestra Română de Tineret, de această dată în formație completă, va reveni în festival pe 16 septembrie, ora 20:00, în aceeaşi serie “Concertele de la Sala Palatului”, de această data alături de Corul Filarmonicii „George Enescu”, într-o seară ce are în program Concertul în la minor pentru pian și orchestră op. 16 de Grieg, solist Simon Trpceski şi Beethoven - Simfonia nr. 9 în re minor pentru soliști, cor și orchestră op. 125, solişti Ailyn Perez - soprană, Judit Kutasi - mezzosoprană, Maximilian Schmitt - tenor, Soloman Howard - bas.

Marin Cazacu, fondatorul Orchestrei Române de Tineret: "Noi în 2011 am cântat pentru prima dată cu Orchestra Română de Tineret la Festivalul Internațional George Enescu din București, invitați într-un ciclu în care includerea noastră mi se pare și astăzi uluitoare pentru o orchestră de tineret: ciclul Mari Orchestre ale Lumii. Curajul pe care l-a avut, recunosc, la vremea respectivă Mihai Constantinescu (era și Ioan Holender director artistic atunci), de a include o orchestră de tineret într-un ciclu atât de prestigios a fost un impuls deosebit pentru noi. Iar orchestra a cântat admirabil"

Orchestra Română de Tineret s-a format în anul 2008 la inițiativa violoncelistului Marin Cazacu și este primul și cel mai cunoscut ansamblu simfonic al Orchestrelor Naționale de Tineret ale României. Acest proiect reunește cei mai buni tineri muzicieni din România pentru o experiență artistică unică care are ca scop atingerea unui înalt nivel de performanță, ca instrumentist într-o orchestră simfonică. Orchestra Română de Tineret este considerată una dintre cele mai bune orchestre de gen din Europa și din lume, cu o consistentă activitate pe plan internaţional.

Pe de altă parte, Orchestra Sinfonietta – a doua formaţie orchestrală înfiinţată în proiectul Orchestrelor Naţionale de Tineret ale României – va evolua în ciclul “Concertelor pentru familii şi copii” pe 31 august, ora 11:00, la Teatrul Odeon, Sala Majestic, dirijată de Mihnea Ignat, cu un program ce cuprinde Benjamin Britten – Ghidul unui tânăr pentru orchestră op. 34 şi Povestea lui Enescu (selecție de lucrări de George Enescu realizată de dirijorul Cristian Măcelaru).

Festivalul Internațional George Enescu este unul dintre cele mai prestigioase evenimente de muzică clasică la nivel mondial, organizat începând cu anul 1958. Cea de-a XXVII-a ediție are loc între 24 august și 21 septembrie 2025 și va marca 70 ani de la moartea marelui compozitor și muzician român, George Enescu. Tema din acest an este „Aniversări / Celebrations”, iar în program se vor regăsi peste 100 de concerte susținute de peste 4000 dintre cei mai renumiți artiști ai lumii, ce vor aduce în prim-plan atât moștenirea artistică a lui Enescu, cât și impactul său profund asupra muzicii clasice universale.

Remember ORT la Festivalul Enescu 2019 (video Virgil Oprina)

