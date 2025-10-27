Ambasadoarea României la UNESCO, Simona-Mirela Miculescu a cântat Sanie cu zurgălăi alături de Junii Sibiului pe scena Sălii mari a UNESCO de la Paris

Acest cântec a ridicat sala în picioare, iar artiștii au coborât de pe scenă și au încins o horă împreună cu spectatorii. Un final de spectacol entuziasmant și un final de mandat prezidențial istoric – ambele purtând amprenta talentului, profesionalismului și sufletului românesc.

Amb. Simona-Mirela Miculescu este primul român care ocupă funcția de Președinte al Conferinței Generale UNESCO și a cincea femeie care conduce acest for în istoria de 80 de ani a organizației.

Acest eveniment excepțional dedicat patrimoniului cultural românesc a fost organizat cu prilejul încheierii mandatului de Președinte al Conferinței Generale a UNESCO exercitat, între 2023 și 2025, de Ambasadoarea României pe lângă UNESCO, Simona-Mirela Miculescu și a fost organizat de Primăria Municipiului București prin CREART, în parteneriat cu Delegația permanentă a României pe lângă UNESCO, cu sprijinul Therme Group și al Consiliului Județean Sibiu, parteneri culturali Asociațiile Culturale „Patrimoniu pentru viitor”, Pro Contemporania și The Culture Club, avându-i ca protagoniști pe membrii Ansamblului Folcloric Profesionist „Cindrelul-Junii Sibiului”, care au prezentat o călătorie prin regiunile etnografice ale României, prin intermediul tablourilor muzical-coregrafice.

