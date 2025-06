Angela Gheorghiu – Concert aniversar – 35 de ani de excelență. „Da, sunt o Divă!”

Bilete concert aniversar Angela Gheorghiu la Arenele Romane

800 lei – Opera Experience (Acces prin poarta specială VIP, personal car – transport asigurat de acasă până la Arenele Romane și retur - zona București, Ilfov, o sticlă de prosecco și soft drinks)

600 lei – VIP

490 lei – Categoria I

390 lei – Categoria II

290 lei – Categoria III

190 lei – Categoria IV

Concertul aniversar Angela Gheorghiu – 35 de ani de excelență este mai mult decât un simplu spectacol - este un omagiu adus unei cariere impresionante, ce a influențat generații întregi de artiști și iubitori de operă. Publicul va avea ocazia de a asculta un repertoriu special, într-o seară ce promite emoție pură și interpretări magistrale.

Angela Gheorghiu: „Da, sunt o Divă!”

Într-un interviu acordat revistei Opéra, Angela Gheorghiu şi-a susţinut identitatea de Divă. După numele simbolice pentru acest calificativ, cele trei Marii (Malibran, Jeritza, Callas), nicio altă solistă nu a reuşit să întrunească toate calităţile necesare condiţiei de Divă: frumuseţe, aură, calităţi vocale excepţionale, gustul pentru lux, o viaţă privată tumultuoasă, valuri de admiratori gata de orice pentru a-şi apăra idolul, capacitatea de a străluci dincolo de cercul admiratorilor operei şi de a inspira artiştii celebri ai timpului lor.

Unele au totalizat suficiente condiţii pentru a ocupa tronul lăsat liber de Maria Callas, numele cele mai des amintite fiind Anna Netrebko, Cecilia Bartoli sau Natalie Dessay, dar ele sunt considerate astfel numai de spectatorii frecvenţi ai spectacolelor lirice, marele public neştiind nici măcar numele lor.

În Cio-Cio-San

„A trecut timpul în care cele mai mici gesturi şi fapte ale cântăreţelor celebre figurau la loc de cinste în rubricile «people» ale cotidienelor şi revistelor. Ele şi-au pierdut locul în favoarea actriţelor de talent sau a capetelor încoronate, în cel mai bun caz, sau a domnişoarelor «Tout-le-Monde» propulsate la rangul de staruri de tele-realitate”, afirmă criticul Richard Martet.

Acelaşi lucru se întâmplă în publicitate. Odinioară, Geneviève Vix, creatoarea rolului Conception în Ora spaniolă, promova săpunurile Cadum, iar Lina Cavalieri, produsele Palmolive. Astăzi, nicio marcă nu mai mizează pe imaginea cântăreţilor de operă, cu excepţia celor producătoare de ceasuri şi bijuterii haute couture cum ar fi Rolex sau Chopard. Casta Diva serveşte drept suport muzical în publicitatea pentru parfumul Le Mâle al lui Jean Paul Gaultier, dar numele sopranei nu apare nicăieri, internauţii întrebându-se dacă este vorba despre Maria Callas, Montserrat Caballé sau… Angela Gheorghiu.

După o absenţă de mai mulţi ani din studiourile de înregistrare soprana româncă şi-a făcut o apariţie grandioasă la Warner Classics cu un album de arii veriste, intitulat Eternamente. Este un prilej de a reaminti o carieră excepţională de 25 de ani, petrecută în cea mai mare parte sub proiectoarele media şi de a lansa câteva mesaje, printre altele şi lui Roberto Alagna, fostul ei soţ, cu care ar dori să cânte din nou.

În Tosca la Covent Garden în 2011

Legat de numele său de familie, Angela Gheorghiu îşi începe interviul cu o evocare a fostului ei socru, Ştefan Gheorghiu, „un imens violonist şi pedagog, un aristocrat de mare clasă, foarte cultivat, reuşind, în acelaşi timp să rămână de o totală simplitate. La el sau la fratele său Valentin, remarcabil pianist şi compozitor – la 89 de ani concertează încă! – m-am întâlnit cu David Oistrakh, Yehudi Menuhin, Marta Argerich… şi atâţia alţii! Acest clan familial m-a îmbogăţit enorm şi m-a susţinut la debutul meu”.

Soprana mărturiseşte apoi că una dintre marile ei şanse a fost absolvirea studiilor muzicale la câteva luni după căderea lui Ceauşescu, fără de care ar fi trebuit să fugă pe ascuns din ţară, aşa cum au făcut-o prietena ei Nadia Comăneci sau Leontina Văduva şi Alexandru Agache.

După terminarea Conservatorului, Angela Gheorghiu şi-a început cariera la Opera din Bucureşti, unde a avut primele roluri, primele înregistrări şi apariţii televizate, până în 1992 când plecat la Londra.

Concert la Versailles

În 2025, soprana sărbătorește 35 de ani de carieră, un drum lung de la debutul la Covent Garden în Don Giovanni cu rolul Zerlina, alături de Bryn Terfel în Masetto. Un moment esenţial a fost rolul Mimi în acelaşi an şi la acelaşi teatru. „Acea Bohème mi-a permis nu numai să-l întâlnesc pe Roberto Alagna, care cânta rolul Rodolfo, dar şi pe Georg Solti. Acesta din urmă mi-a propus atunci Violetta din celebra Traviata din 1994, tot la Londra: acest spectacol a atras cu adevărat atenţia internaţională asupra mea şi am putut să găsesc o casă de discuri. Roberto semnase în exclusivitae cu EMI şi cel mai logic ar fi fost să semnez şi eu. Dar, pentru Solti, am intrat la Decca, firma concurentă de peste două decenii: când mă gândesc la rivalitatea din anii 1950-1960 între Maria Callas şi Renata Tebaldi sau între Elisabeth Schwarzkoph şi Lisa della Casa! Pentru mine şi pentru Roberto s-a petrecut ceva extraordinar: cum eram de mult timp apropiaţi unul de celălalt –ne-am căsătorit la New York în 1996 -, micul lor război a încetat pentru moment, ca prin magie, şi firmele respective ne-au permis să înregistrăm împreună”.

Ambii cântăreţi au avut multe proiecte cu Solti: Pelléas şi Melissande, dar şi un foarte frumos program de operete ungureşti şi româneşti, un repertoriu pe cât de pasionant pe atât de rar.