Cele mai neprietenoase destinații din Europa: Marile orașe care i-au dezamăgit pe turiști

Clasamentul, realizat pe baza opiniilor publicate online și citat de Daily Express, ia în calcul atitudinea localnicilor, nivelul de curățenie și sentimentul de siguranță resimțit de vizitatori.

Parisul, în fruntea criticilor

Parisul este unul dintre orașele cel mai des menționate în comentariile negative ale turiștilor. Într-o discuție pe platforma Reddit, mai mulți utilizatori au descris capitala Franței ca fiind murdară, cu o infracționalitate ridicată și locuitori nepoliticoși.

O turistă a relatat că s-a simțit inconfortabil și chiar în pericol în timpul vizitei sale, susținând că a fost urmărită în apropierea Muzeul Luvru iar parizienii au avut o atitudine ostilă.

„Nu m-aș mai întoarce niciodată”, a scris aceasta, afirmând că experiența trăită a fost complet diferită de imaginea romantică asociată frecvent cu Parisul.

Alți turiști au menționat prezența frecventă a hoților de buzunare și a escrocheriilor stradale, considerând că nivelul de infracționalitate este vizibil în multe zone turistice.

Londra, prețuri mari

Unii utilizatori au comparat experiența din Paris cu cea din Londra, apreciind că zonele turistice și restaurantele din capitala britanică oferă un mediu mai plăcut și mai bine întreținut, deși costurile sunt ridicate.

Berlin, un oraș rece și apăsător

Și Berlin a fost inclus pe lista orașelor criticate de turiști. Mai mulți utilizatori au descris atmosfera din capitala Germaniei ca fiind rece și apăsătoare, acuzând comportamentul nepoliticos și vicios al localnicilor.

„N-am fost niciodată într-un loc cu atâta morocănos”, a comentat unul dintre participanții la discuție.

Alții au asociat imaginea orașului cu excesele și viața de noapte, susținând că anumite cartiere pot crea un sentiment de disconfort pentru vizitatori.

Bruxelles și Roma, dezamăgitoare

Turiștii sunt nemulțumiți și de Bruxelles din cauza „atmosferei sumbre”, în timp ce Roma a fost descrisă de unii turiști ca un oraș în care escrocheriile și comportamentele agresive sunt frecvente în zonele turistice.

Deși aceste destinații continuă să atragă milioane de vizitatori anual datorită patrimoniului cultural și atracțiilor celebre, experiențele relatate online arată că o parte dintre turiști rămân dezamăgiți de condițiile oferite și de interacțiunea cu localnicii, notează stiripesurse.ro.