„Armonii Sacre”: un recital pascal plin de emoție în stagiunea Musical Extravaganza

Cuvântul de deschidere a revenit părintelui Teofil Teaha, urmat de un moment aparte de ansamblul coral, care a deschis concertul cu rugăciunea „Tatăl nostru”, pe muzica semnată de Alexandru Mihai Burcă. Aceste elemente introductive au creat o atmosferă solemnă și profund emoționantă, pregătind publicul pentru comuniunea spirituală prin muzică.

Contribuția tinerelor artiste Mara Burcă și Bibi Burcă, la pian, alături de Andreea Petrescu -canto clasic, a completat armonios tabloul unei seri de o bogăție spirituală indescriptibilă.

„Armonii Sacre a fost, ca de fiecare dată o invitație la introspecție, la liniște și la reconectare cu valorile esențiale. O seară care a lăsat în urmă emoție, recunoștință și dorința de a retrăi astfel de momente”, a concluzionat solistul gazdă şi coordonatorul artistic al evenimentului şi al stagiunii Musical Extravaganza, tenorul Ştefan von Korch.

Stagiunea Musical Extravaganza cuprinde următoarele concerte:

„Punem Petale Înapoi Florilor – Gala Kinetobebe” – 22 aprilie – Sala Dalles, București

„Valurile Dunării” – 15 mai – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, București

„Arrivereci, Roma!” – 3 iunie – Sala Dalles, București

„Olé, Torero!” – 5 iunie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase, București

„Sous le ciel de Paris” – 12 iulie Sala Dalles, București

„Carmina Burana” – *prima lucrare integrală din stagiune* – 17 iulie 2026 – Grădina de Vară Herăstrău, București

„Duelul Tenorilor” – 6 august – Grădina de Vară Herăstrău, București

„Nessun Dorma” – 14 septembrie – Teatrul Naţional București – Sala Studio

„Granada” – 21 octombrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase, București – bilete în curând

„Zaraza” – 27 noiembrie – Teatrul de Revistă Constantin Tănase, București – bilete în curând

„Invitaţie la Vals” – 11 decembrie – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, București

„Christmas Extravaganza” – 18 decembrie – Teatrul de Revistă „Constantin Tănase”, București

„Elixirul Dragostei” – 21 februarie 2027 – Sala Palatului, București

Despre Ştefan von Korch – Tenor, solist gazdă

Tenorul Ştefan von Korch este lunar apreciat de public în postura de solist-gazdă şi coordonator artistic al stagiunii Musical Extravaganza, proiect de pionierat cultural derulat în capitală, cu extensii şi pe scenele din Braşov, Piteşti, Sibiu, Craiova și Târgu Mureș.

Cu o prezenţă dinamică în viaţa culturală naţională şi nu numai, Ştefan von Korch a fost deja prezent de la început de an pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, la Filarmonica Braşov şi pe scena Operei Naţionale din Iaşi în „Văduva veselă 2.0” în regia lui Andrei Şerban.

În 2025 a fost singurul solist român în concertele de mare tradiţie „Los Tres Tenores” din America Centrală, alături de solişti din Spania şi Honduras, a debutat la Ateneul Român în „Concert la Curtea Imperială” a deschis stagiunea Filarmonicii Arad cu „Carmina Burana”, lucrarea sa „semnătură” în care a şi început anul pe scena Filarmonicii de Stat Transilvania.

Este vocea inconfundabilă pentru linia de tenor din Carmina Burana – un pasaj aflat la limita capacităţilor vocii masculine, prin a cărui interpretare navighează cu o ușurință debordantă. Graţie manierei de interpretare acestei lucrări a fost invitat în peste 40 de spectacole de Carmina Burana, în Filarmonicile şi Instituţiile de cultură din ţară, dar şi peste hotare, în 2024 revenindu-i onoarea de deschide Festivalul Palermo Classica în această lucrare, cu o apariție aclamată în presa din peninsulă şi din România deopotrivă.

Numele său se leagă şi de peste 15 spectacole la Opera Naţională din Bucureşti unde a fost de-a lungul vremii invitat în „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei” şi „Falstaff”, dar şi de premiera naţională a operei „I Puritani” de Vicenzo Belinni, una din cele mai înalte partituri scrise pentru voce masculine.

Anul 2024 l-a încheiat cu apariţii de marcă la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian, la Sala Palatului şi la Filarmonicile din Târgu-Mureş şi Timişoara.

În anul 2023 a fost singurul solist român din turneul China Tour 2023, alături de Orchestra Reino de Aragon din Spania.

A bucurat publicul cu vocea sa în 3 premiere naţionale: „I Puritani” şi „La Sonnambula”, ambele de Vicenzo Bellini, lucrarea vocal-simfonică „Messa di Gloria” de Rossini, dar şi în premiera europeană „Traiano in Dacia”.

În decursul vremii a interpret al rolurile specifice vocii lui din foarte cunoscutele opere: „Rigoletto”, „Bărbierul din Sevilla”, „Elixirul Dragostei”, „Don Pasquale”, pe scenele Operelor din Bucureşti, Cluj şi Iaşi şi este o prezenţă constantă pe scenele filarmonicilor naţionale, „Requiemul” de Mozart, „Oratoriul de Crăciun” de Bach şi „Longesangt” de Mendelssohn.

Pe plan internaţional a concertat la Metropolitan Concert Hall Tokyo, Zhuhai Opera House, Nanjing Poly Grand Theatre şi Chongqing Grand Theatre, Opera Kaiserslautern Germania, Teatro Verdi Padova Italia, Sala de Concerte a Academiei de Muzica Zurich, Teatrul Național Bratislava.

Despre stagiunea Musical Extravaganza

Concertele au menirea de a oferi publicului bucuria întâlnirii cu nume reprezentative ale scenei lirice, într-un cadru mai restrâns, ce oferă o perspectivă diferită asupra actului artistic faţă de cea de pe impozanta scenă a operei, dar şi de a apropia genul clasic de publicul de toate vârstele. Spectatorii sunt invitaţi să îşi admire soliştii preferaţi într-o atmosferă selectă, completată de un acompaniament de cameră, ce pune în valosare interpreţii într-o lumină caldă şi personală.

Primele două stagiuni Musical Extravaganza, derulată sub îndrumarea artistică a tenorului Ştefan von Korch, a inclus peste 20 de concerte de succes, in care au încântat publicul, împreună cu solistul amfitrion: sopranele Oana Maria Şerban, Cristina Maria Oltean, Daniela Bucşan, tenorii George Vîrban, Mihai Urzicana, Andrei Mihalcea, Alin Stoica, baritonii Adrian Mărcan, Lucian Petrean şi Fang Shuang, pianistul Alexandru Burcă, acordeonistul Emy Drăgoi, pianista Bogdana Cocîrlea, pianistul Marius Groza şi Orchestra Teatrului Naţional de Operetă şi Musical Ion Dacian – în formula de salon şi Orchestra Filarmonicii Piteşti – cea mai avangardistă din ţară.

