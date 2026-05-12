Aurelian Octav Popa, maestrul clarinetului românesc care a cucerit marile scene ale lumii, a murit. „Să-ți fie țărâna ușoară, Maestre!”

Aurelian Octav Popa, genialul clarinetist român care a cântat sub bagheta lui Aaron Copland, a încetat din viață

Ieri ne-a părăsit Aurelian Octav Popa, unul dintre cei mai străluciți reprezentanți ai şcolii româneşti de instrumente de suflat, în acelaşi timp, un distins dirijor.

„A plecat dintre noi clarinetistul, compozitorul și dirijorul Aurelian Octav Popa. A cântat la clarinet ca nimeni altul, având o tehnică impecabilă și o expresivitate atât de bogată încât se spune că transforma clarinetul într-un instrument simfonic, exprimând tot felul de emoții, de la lirism delicat până la dramatism intens. Dintre muzicienii români, Sergiu Celibidache pe el l-a iubit și apreciat cel mai mult, chiar dacă cei doi – firi la fel de încăpățânate și orgolioase – s-au mai certat uneori.

Securitatea l-a luat în vizor în martie 1974, după ce Aurelian Octav Popa s-a plâns unor muzicieni greci la Atena, în timpul unui turneu, că „în România marii artiști sunt lipsiți de posibilitatea de a se realiza pe măsura talentului lor”. Și așa a început urmărirea informativă, Popa fiind suspectat de evaziune, adică ar fi intenționat să fugă din țară la un moment dat. Până și Securitatea l-a descris, în rapoartele sale, drept „cel mai talentat instrumentist român, cel mai bun claniretist la ora aceasta în țară și chiar în Europa”, afirmând că „nerezolvându-i-se însă situația de prestigiu pe care și l-a cucerit în rândul muzicienilor și publicului românesc, precum și peste hotare, nu poate da garanții totale că nu ar putea fi determinat vreodată să se stabilească în străinătate.”

L-am cunoscut în vara anului 2024, introdus de Paul Cozighian la soții Popa care m-au primit bucuroși în locuința lor. Maestrul Popa, pe atunci având vreo 87 de ani, era pus pe glume și nu a lăsat clarinetul din mână. Paul a fost inspirat să filmeze câteva minute. Să-ți fie țărâna ușoară, Maestre!” a scris Stejărel Olaru.

Aurelian Octav Popa, un nume de referință al muzicii clasice românești

Născut pe 10 octombrie 1937, Aurelian Octav Popa a rămas una dintre figurile emblematice ale muzicii clasice românești. Clarinetist de excepție, dirijor apreciat și promotor al muzicii contemporane, artistul a impresionat publicul internațional prin interpretări memorabile și colaborări cu mari compozitori ai secolului XX. Cariera sa a fost marcată de turnee internaționale, premii prestigioase și înregistrări care continuă să inspire generații de muzicieni.

Filarmonica George Enescu și marile orchestre europene au fost doar câteva dintre instituțiile care au beneficiat de talentul lui Aurelian Octav Popa. Considerat unul dintre cei mai valoroși clarinetiști români ai secolului trecut, artistul a reușit să transforme fiecare apariție scenică într-un moment de referință pentru muzica clasică.

Unul dintre cele mai impresionante episoade din cariera sa a fost interpretarea celebrului concert pentru clarinet semnat de Aaron Copland, avându-l chiar pe compozitor la pupitrul dirijoral. Această colaborare rară a confirmat valoarea internațională a muzicianului român și l-a propulsat în elita interpreților de muzică contemporană.

De-a lungul anilor, Aurelian Octav Popa a interpretat lucrări semnate de compozitori celebri precum Paul Hindemith, Witold Lutosławski, Darius Milhaud, Franz Krommer și Antonín Dvořák. Artistul a susținut turnee importante alături de orchestre din Constanța, Cannes, Orchestra Națională Radio și Filarmonica „George Enescu” din București.

Studiile și formarea artistică a lui Aurelian Octav Popa

Aurelian Octav Popa a studiat clarinetul la Liceul de Muzică din București, continuând apoi pregătirea la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”. Dorința de perfecționare l-a dus mai departe către cursuri de măiestrie organizate în Franța și Statele Unite, unde și-a consolidat tehnica și stilul interpretativ.

În paralel, muzicianul și-a aprofundat și pregătirea dirijorală, participând la cursurile susținute la Trier de celebrul dirijor Sergiu Celibidache. Experiența acumulată i-a permis ca, după 1989, să ocupe funcția de dirijor al Filarmonica Marea Neagră.

Promotor al muzicii contemporane românești

Aurelian Octav Popa nu a fost doar un interpret remarcabil, ci și un susținător activ al muzicii contemporane românești. Artistul a interpretat lucrări semnate de compozitori importanți precum Aurel Stroe, Tiberiu Olah, Anatol Vieru, Ștefan Niculescu, Adrian Iorgulescu și Cornel Țăranu.

Mai mult, clarinetistul a adus în premieră în România lucrări semnate de mari compozitori ai secolului XX, printre care Igor Stravinski, Alban Berg, Arnold Schönberg, Olivier Messiaen și Béla Bartók.

Premii internaționale și moștenirea artistică

Talentul său a fost recunoscut prin numeroase premii obținute la concursuri internaționale organizate la Praga, Budapesta, Utrecht, Geneva și Birmingham. Aceste distincții au consolidat reputația lui Aurelian Octav Popa ca unul dintre cei mai apreciați clarinetiști români ai epocii sale.

Ca o recunoaştere a talentului său unic dar şi a unei cariere prodigioase, statul francez i-a acordat clarinetistului Aurelian Octav Popa titlul de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Letrres.

În paralel cu activitatea concertistică, artistul a realizat numeroase înregistrări, multe dintre acestea fiind păstrate în fonoteca Radiodifuziunea Română.