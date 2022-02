Austrian class by Classix Festival 2022 Concertele Auner Quartet și premiera documentarului #newTogether la Iași

„În trei ani existență, datorită calității, dinamismului și spiritului său inovator, devenite mărcile sale de fabricație, Classix Festival a câștigat publicul tânăr din Iași, și din România în general, mult mai rapid si mai durabil decât s-ar fi putut aștepta de la un festival de muzică clasică. Susținător al demersurilor îndrăznețe, Forumul Cultural Austriac este încântat să contribuie la ascensiunea acestui proiect ‚clasic pentru gusturi contemporane’, un exemplu de bune practici artistice pentru întreaga Europă Centrală și de Est”, a apreciat domnul Thomas Kloiber, directorul Forumului Cultural Austriac.

Program

Concert „Elegy of Hope” – 13.02.2021, ora 19.30, Catedrala „Sfânta Fecioară Maria, Regină” (Episcopia Romano-Catolică Iași - Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 26). Soliști – Dragoș Cantea, Auner Quartett, Bjarne Magnus Jensen, Filip Papa. În program, lucrări de Enrique Granados, Arvo Pärt, George Enescu, Sergei Rachmaninoff, Pēteris Vasks. Pianistul Dragoș Cantea și Auner Quartet vor interpreta piesa „The Fruit of Silence/Fructul tăcerii” a compozitorului leton Pēteris Vasks (2015), „o lucrare meditativă, un parcurs metaforic între cinci concepte: ‚rugăciunea’, ‚credința’, ‚iubirea’, ‚devotamentul’ și ‚pacea’. Vasks indică fiecare etapă prin sublinierea muzicală a celor cinci termeni, până la punctul culminant al lucrării dat de cuvântul ‚pace’”, indică organizatorii.

Concert „Fata Morgana” cu Auner Quartett – 14.02.2021, ora 19.00, Palatul Culturii din Iași (Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 1). În program, lucrări de Wolfgang Amadeus Mozart, Sofia Gubaidulina, Franz Schubert. „Dragostea. Un miraj palpabil. O călătorie spre orizont, cu amenințări și soluții. Realul și imaginarul se întrepătrund în tradiții și noi invenții. O nouă experiență a iubirii, cu efervescența sonoră a Auner Quartet, invitați cu sprijinul Forumului Cultural Austriac. Viena nu a sunat niciodată astfel...”, anunță Classix Festival.

Serie de proiecții în premieră ieșeană ale documentarului #newTogether – 14.02.2021, orele 17.00 și 19.00, 15-19.02.2021, ora 19.00, Sala de Conferințe a Casei Muzeelor Iași (Strada Vasile Alecsandri, nr. 6) – Serie de proiecții în premieră ieșeană a documentarului #newTogether (regia Carmen Lidia Vidu, montaj și animație Cristina Baciu, producție Forumul Cultural Austriac). Proiecția specială din data de 14 februarie, ora 17.00, îi va avea ca invitați pe scriitorul Dan Lungu și pe Andrei Popov, director adjunct FCA. Evenimentul este organizat în colaborare cu Muzeul Literaturii Române din Iași.

După marele succes al concertelor lor cu ocazia Zilelor Culturii Austriece de la Sibiu 2020, Auner Quartett aduce din nou în România excelența muzicii camerale austriece, de această dată special pentru publicul ieșean. Cvartetul este format din violoniștii Daniel şi Barbara Auner, violistul Nikita Gerkusov şi din violoncelistul Konstantin Zelenin. Câștigător al competiției Eugène Ysaÿe de la Liège (Belgia), Auner Quartett face parte din elita scenei muzicale internaționale. Tinerii membri ai ansamblului aduc de fiecare dată în fața ascultătorilor o „complementaritate muzicală perfectă”, după cum scria selectivul Performing Arts Yearbook of Europe, care i-a ales în 2020 pentru prima sa copertă dedicată unui ansamblu austriac. Auner Quartett este și ambasador al culturii austriece 2020/2022, în cadrul programului #NASOM – New Austrian Sound of Music. Acest program a fost creat și se desfășoară la inițiativa Ministerului federal austriac al Afacerilor Europene și Internaționale, în parteneriat cu Centrul austriac de informare muzicală – mica-music Austria și Austrian Music Export. Pentru concertele de la Iași, ansamblul o are ca invitată pe violista Nora Romanoff Schwarzberg, instrumentistă austriacă rafinată și solistă internațională de renume, care îl înlocuieşte pe Nikita Gerkusov.

Documentarul #newTogether – în timpul primei perioade de carantină instituite după declararea pandemiei de COVID-19 în Europa, Forumul Cultural Austriac București a invitat 60 de artiști din Austria și România să reflecteze la propriul lor viitor artistic, precum și la modul în care arta lor și comunitățile noastre se pot transforma în timpul și după finalul crizei sanitare. Acest experiment video stă la baza documentarului realizat de bine-cunoscuta si apreciata regizoare româncă de teatru și de film, Carmen Lidia Vidu. Documentarul #newTogether este un adevărat dicționar al ideilor și stărilor din perioada pandemiei și, totodată, un proiect inedit în peisajul cinematografic local. El a fost inițiat și realizat, cu titlu de pionierat în domeniul institutelor culturale, ca un produs propriu al Forumului Cultural Austriac, în cadrul unui amplu proiect de dialog cultural între Austria și România. După proiecțiile de la Iași, filmul va călători la New York, unde va fi prezentat în cadrul prestigiosului Segal Center Film Festival on Theater and Performance (la începutul lunii martie).

Cea de-a treia ediție a Classix Festival va avea loc în perioada 13 - 19 februarie 2022 și se va desfășura în format hibrid (fizic și online), reunind peste 40 de personalități internaționale ale muzicii clasice din 14 țări la Iași.