Billie Eilish a câștigat marele premiu la American Music Awards

Cântăreața trupei „Birds of a Feather” Billie Eilish a câștigat luni premiul cel mai important la American Music Awards. Ea a obținut premiul pentru artistul anului la Las Vegas, în cadrul unei ceremonii care i-a recompensat pe câștigătorii selectați prin voturile fanilor.

Cântăreața pop în vârstă de 23 de ani a primit mai multe voturi decât Taylor Swift, Kendrick Lamar, Morgan Wallen și a alte celebrități din lumea muzicii. Eilish a câștigat toate cele șapte categorii la care a fost nominalizată, inclusiv albumul anului și artistul preferat din turneu, potrivit Reuters.

„Este o nebunie. Mă simt fără cuvinte. Aș vrea să pot fi acolo în seara asta”, a spus Eilish într-un mesaj video din Europa, unde se află în turneu.

Cântăreața piesei „That's So True”, Gracie Abrams, câștigătoare a premiului pentru artistul nou al anului, a trimis și o înregistrare pentru a-și accepta premiul.

O altă absență importantă a fost cea a lui Beyonce. Ea a fost desemnată cea mai bună artistă country și a câștigat premiul pentru cel mai bun albumul country cu „Cowboy Carter”.

Alte absențe notabile au fost cele ale lui Taylor Swift și Kendrick Lamar.

Rod Stewart, în vârstă de 80 de ani, a primit o distincție pentru întreaga carieră.

at only 23 years of age, Billie Eilish has achieved;



- x9 #AMAs Awards

- x9 GRAMMY Awards

- x2 Academy Awards (youngest ever)

- x2 Golden Globe Awards (youngest ever)

- x14 songs with 1B+ streams on Spotify

- 400M+ followers (all platforms) pic.twitter.com/08q0b3jvj4