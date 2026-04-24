„Blue Notes from Romania”, Berti Barbera și Adalbert Cserkész în concert la Praga

„Blue Notes from Romania - Berti Barbera și Adalbert (Jimmy) Cserkész” este un concert dedicat apropierii publicului de spiritul și limbajul jazz-ului. Prin aranjamente atent elaborate și personalizate, cei doi muzicieni reimaginează un repertoriu divers, care variază de la hituri din epoca MTV, până la standarde de jazz celebre.

Programul evenimentului se inspiră dintr-o gamă largă de artiști influenți, printre care Joni Mitchell, Bob Marley, Steve Winwood, Depeche Mode, Dianne Reeves, Tom Jobim, Lou Reed, The Beatles, Jimi Hendrix, Prince, Aura Urziceanu, Alexandru Andrieș. Prin îmbinarea acestor stiluri muzicale, cei doi muzicieni creează o experiență de concert distinctă care leagă muzica pop de jazz, invitând ascultătorii să redescopere melodii familiare printr-o perspectivă jazzistică inedită și expresivă. Berti Barbera si Jimmy Cserkesz aduc împreună peste șase decenii de experiență muzicală. Concertul lor reflectă această bogăție, modelată de o viață trăită în dedicare totală muzicii.

Într-o armonie perfectă, cartea lui Berti Barbera, „Ascultă și dă mai departe!”, poartă aceeași intenție, să ghideze publicul către o experiență de ascultare activă, emoții, descoperiri și amintiri care merită transmise mai departe. Volumul reunește sute de articole și reflecții personale despre albume, povești muzicale și revelații artistice, construind un veritabil ghid afectiv și documentat pentru toți cei care trăiesc cu muzica aproape.

Berti Barbera și Jimmy Cserkész au fost, de asemenea, protagoniștii unei seri de lectură și muzică în cadrul proiectului Zilele Literaturii EUNIC / EUNIC Literaturtage, miercuri, 22 aprilie, la clubul Replugged din Viena. Evenimentul, organizat de Institutul Cultural Român de la Viena, a constat în prezentarea cărții Ascultă și dă mai departe! de Berti Barbera, urmată de un concert live cu Berti Barbera și Jimmy Cserkész.

Vocalist carismatic și percuționist versatil, Berti Barbera împarte scena cu generozitate cu colegii săi muzicieni, combinând un simț rafinat al notelor, interacțiunea și umorul. Abordarea sa distinctivă, care utilizează o gamă largă de instrumente de percuție, stiluri și culori tonale, îi permite să-și exprime bucuria pentru muzică într-un mod care se simte personal, viu și imediat captivant pentru public.

Berti Barbera și-a construit o carieră multifațetată ca interpret, educator, jurnalist și realizator de emisiuni. A fost gazdă a emisiunii muzicale Taverna TV de la Televiziunea Română (2003-2008); colaborator la numeroase publicații, inclusiv Stage Pass, Musical Report, Art&Roll, Revista Radio, Playboy, Sunete, Time Aut și Dilema Veche; gazdă radio a emisiunilor Berti Barbera vă recomandă, CD Man – Berti Barbera si Jazzy Hour la Radio România Muzical, precum și Blues Drop la Rock FM; gazdă a Festivalului International de Blues de la Sighișoara din 2005; gazdă a Festivalului Internațional de Jazz & Blues de la Brașov din 2013. Discografie: Radio BBB – Let the Good Times Roll (2002); Confident Stories - Live In Timisoara (2005); Flick Flack - Live At The Philharmonic (2006); Big Band Boogie (2007); Stringasong (2008); To the Roots (2008); 100 Hours (2015); Amistad (2016); Blue Drops (2019); 50 and Swingin' – With Radio Big Band (2023). A cântat live și în studio cu artiști români și internaționali de seamă, printre care Timpuri Noi, Phoenix, Proconsul, Taxi, Nightlosers, Raphael Wressnig, Lars Kutschke, Nicu Alifantis, Alexandru Andrieș, Mircea Tiberian, Anca Parghel, Marius Popp, Bruce Katz, Decebal Bădila și mulți alții.

Adalbert „Jimmy” Cserkész este un multi-instrumentist, compozitor, producător, aranjor, designer de sunet și director muzical cu peste trei decenii de experiență în spectacole live și producție de studio. Cunoscut pentru versatilitatea sa stilistică și instinctul muzical rafinat, se mișcă fluent între genuri, aducând o identitate artistică distinctă fiecărui proiect la care se alătură. Și-a construit o carieră extinsă atât ca muzician de scenă, cât și de studio, contribuind ca instrumentist, compozitor și aranjor la numeroase single-uri, albume și producții live ale unor trupe și artiști. Capacitatea sa de a se adapta rapid la diferite medii muzicale l-a transformat într-un colaborator căutat în diverse contexte muzicale. Discografie și concerte: câștigător al Premiului I la Festivalul Cerbul de Aur cu trupa Slang; a cântat în deschiderea unor artiști internaționali, printre care Pink, Natalie Imbruglia și Pink Martin; compozitor și producător pentru albumul Slang (Universal Music Group/Zone Records) 2005; tribut românesc adus lui Jimi Hendrix (ZAKA MusicProduction) 2005; compozitor și producător pentru Urma – Lost End Found 2009; director muzical și lider de trupă pentru producția scenică a spectacolului The Rocky Horror Show, regizat de Alexander Hausvater (difuzat pe Antena 1) 2007; spectacolul de teatru Levegot! Jozsef Attila (compozitor, regizor) 2025. A interpretat și înregistrat cu o gamă largă de artiști și ansambluri, printre care amintim pe Istvan Gyarfas, Luiza Zan, Erwin Ditzner, Jo Barthes, Ipse, Slang, Agnieszka Twardoch, Silvia Launeanu, Urma, 3Circles și V3 Organ Trio, VataLorand.