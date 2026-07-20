Brezoi, micul oraș care se impune în lumea blues-ului

Lansat în 2017, festivalul a crescut de la o ediție la alta, într-un ritm rar întâlnit în România. Dacă pentru jazz există Gărâna, locul în care au concertat cele mai mari nume ale genului, pentru blues, Brezoiul a devenit în doar câțiva ani echivalentul său.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Succesul nu a venit întâmplător. Organizatorii au mizat încă de la început pe artiști consacrați ai scenei internaționale și au creat un eveniment care înseamnă mult mai mult decât concerte. Trei scene, recitaluri până dimineața, jam-session-uri legendare, concerte de prânz pe scena din pădure și atmosfera unei comunități care respiră blues timp de o săptămână au transformat festivalul într-o experiență, nu doar într-o serie de concerte.

Un moment decisiv în ascensiunea festivalului a fost venirea extraordinarei Beth Hart. Artista americană a concertat de trei ori la Brezoi și a devenit una dintre ambasadoarele neoficiale ale evenimentului. După succesul acelor ediții, nume tot mai importante au început să accepte invitația organizatorilor.

Pe scena din Brezoi au urcat în ultimii ani Kaz Hawkins, Oscar Benton, Keb’ Mo’, Joanne Shaw Taylor, The Animals și multe alte legende ale blues-ului contemporan.

Iar ediția din acest an confirmă încă o dată că festivalul joacă deja în prima ligă europeană.

Șase zile cu vedete mondiale

Între 21 și 26 iulie, pe cele trei scene ale festivalului vor urca peste 40 de artiști din întreaga lume, capetele de afiș fiind Kenny Wayne Shepherd, Eric Gales, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Danielle Nicole Band și spectacolul special Gary Moore - Legacy Concert.

Kenny Wayne Shepherd

Considerat unul dintre cei mai importanți chitariști ai blues-rockului modern, americanul Kenny Wayne Shepherd a fost un copil-minune al chitarei. Albumul său de debut a devenit unul dintre cel mai bine vândute discuri de blues din ultimele decenii, iar de-a lungul carierei a fost nominalizat de cinci ori la Premiile Grammy. A cântat alături de B.B. King, Buddy Guy, Ringo Starr, Joe Walsh sau Slash și este văzut drept unul dintre continuatorii tradiției lui Stevie Ray Vaughan.

Eric Gales

Mulți specialiști îl consideră cel mai spectaculos chitarist blues în activitate. Eric Gales impresionează prin faptul că este stângaci, dar cântă pe o chitară pentru dreptaci fără să inverseze corzile, dezvoltând astfel un stil unic. Joe Bonamassa l-a numit unul dintre cei mai buni chitariști ai generației sale, iar Carlos Santana și Dave Navarro l-au elogiat în repetate rânduri. Albumul său Crown a fost nominalizat la Grammy.

Fantastic Negrito

Artist imposibil de încadrat într-un singur gen muzical, Fantastic Negrito combină blues-ul cu soul, funk și rock. Este unul dintre puținii artiști care au câștigat trei premii Grammy consecutive pentru „Cel mai bun album blues contemporan”, performanță care l-a propulsat printre cele mai respectate nume ale muzicii americane actuale.

Coco Montoya

Elev al legendarului Albert Collins și fost membru al trupei lui John Mayall & The Bluesbreakers, Coco Montoya este unul dintre veteranii scenei blues mondiale. Cu un stil exploziv și o voce inconfundabilă, artistul american continuă să fie unul dintre cei mai apreciați interpreți de blues electric.

Danielle Nicole

Fostă componentă a formației Trampled Under Foot, Danielle Nicole este una dintre cele mai bune basiste și vocaliste ale blues-ului contemporan. A câștigat numeroase distincții Blues Music Awards și este apreciată pentru îmbinarea dintre blues, soul și rhythm & blues.

Gary Moore - Legacy Concert

Probabil momentul emoționant al acestei ediții va fi concertul dedicat legendarului Gary Moore. Spectacolul este conceput ca un omagiu adus marelui chitarist nord-irlandez și îl va avea ca invitat special pe fiul său, Jack Moore. Direcția artistică este semnată de Kaz Hawkins, iar pe scenă vor mai urca Ben Poole, Danny Bryant, Rareș Totu și Andrei Cerbu, într-un spectacol de aproape două ore dedicat unuia dintre cei mai influenți chitariști din istoria blues-rockului.

Prima zi este rezervată viitorului blues-ului

Înainte ca marile vedete să urce pe scenă, festivalul începe astăzi cu Romanian National Blues Contest, competiția care desemnează reprezentantul României la European Blues Challenge 2027.

Mai multe trupe și artiști români vor încerca să convingă un juriu internațional format din muzicieni, jurnaliști și organizatori de festivaluri că merită să reprezinte România în cea mai importantă competiție europeană dedicată blues-ului. Concursul a devenit o rampă de lansare pentru noile generații de artiști și completează perfect filosofia festivalului: alături de marile legende ale genului trebuie să existe întotdeauna loc și pentru cei care vor scrie viitorul blues-ului.

În doar nouă ani, Brezoiul a reușit ceea ce puține orașe europene au izbutit într-un timp atât de scurt: să transforme un festival într-un brand internațional. Astăzi, atunci când iubitorii blues-ului își fac calendarul verii, lângă Montreux, Notodden sau Lucerna apare tot mai des și un nume românesc: Brezoi.