Bucureștiul intră în ritmul Sziget 2026: Warm-Up Party pe 9 iulie la J'ai Bistrot

Trei DJ, trei canale și un singur line-up: Sziget 2026. Andreea Veder, Delia Teși și Dorina Constantin vor aduce pe fiecare frecvență o selecție diferită de artiști care vor urca în această vară pe scenele festivalului, iar participanții vor putea schimba oricând playlistul printr-o simplă apăsare de buton.

Pe parcursul evenimentului vor avea loc surprize și concursuri speciale prin care participanții pot câștiga abonamente și bilete la Sziget 2026, transformând seara într-o avanpremieră a experienței care îi așteaptă între 11 și 15 august pe Insula Libertății.

Programului complet al ediției Sziget 2026

Sziget 2026 aduce pe Main Stage nume de prim plan din mai multe genuri muzicale: Twenty One Pilots, Florence + the Machine, Lewis Capaldi, Sombr, Bring Me the Horizon și Zara Larsson. Alături de ei, un lineup consistent cu artiști din zona electronică și alternativă: Peggy Gou, Underworld (prima apariție la festival după peste 20 de ani), Richie Hawtin, Dom Dolla, Boys Noize, Sub Focus, Soulwax, Wolf Alice, Tash Sultana, Charlotte Cardin, Loyle Carner, Chet Faker, Biffy Clyro, Ashnikko, WhoMadeWho și mulți alții.

Disponibil deja în aplicația oficială și pe site-ul festivalului, programul le permite participanților să își planifice fiecare zi de festival și oferă o imagine de ansamblu asupra experienței complexe care îi așteaptă la Budapesta: https://szigetfestival.com/en/programs-lineup-2026#/

Una dintre cele mai importante noutăți ale ediției din acest an este Jardin des Arts, un district complet nou dedicat artelor performative. Acesta va reuni spectacole de circ contemporan, dans, arte audiovizuale și producții multidisciplinare găzduite în spații precum Le Grand Théâtre, MOBILIS și Le Dome, un concept imersiv care combină teatrul, artele vizuale și tehnologia.

Programul publicat recent evidențiază și diversitatea artistică specifică Sziget. De la scene dedicate muzicii electronice, alternative și world music până la spații consacrate performance-ului, teatrului și dansului contemporan, festivalul își păstrează statutul de experiență culturală multidisciplinară care depășește cu mult formatul unui festival de muzică.

Sziget continuă să își consolideze această identitate și prin revenirea Magic Mirror, unul dintre cele mai emblematice și iubite spații ale festivalului. De-a lungul anilor, Magic Mirror a devenit un simbol al libertății de exprimare, al incluziunii și al celebrării diversității, reunind artiști, performeri și public din întreaga lume.

Despre Sziget

Lansat în 1993, Sziget Festival s-a transformat dintr-un eveniment studențesc local într-unul dintre cele mai importante festivaluri din Europa, găzduind de-a lungul timpului artiști precum Prince, David Bowie, Radiohead, Arctic Monkeys, Billie Eilish, Charli XCX, Foo Fighters și Stromae.

Dincolo de muzică, Sziget oferă instalații artistice de mari dimensiuni, spectacole de circ și teatru, dans contemporan, ateliere și performance-uri care țin insula vie zi și noapte. În fiecare august, Insula Libertății îi reunește pe Szitizens din întreaga lume într-o sărbătoare a creativității, diversității și libertății.

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