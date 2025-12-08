Cadouri muzicale pentru întreaga familie: concertul tenorului Jonas Kaufmann și celebra producție Disney „Frozen – Regatul de Gheață”, la Sala Palatului!

Moșul Nicolae le oferă iubitorilor de spectacole prilejul de cumpăra bilete la prețuri promoționale. În weekendul 5 – 7 decembrie, biletele pentru cele două evenimente pot fi achiziționate cu 15% reducere din rețeaua Eventim.ro.

11 decembrie – Jonas Kaufmann, în premieră la București

Supranumit de The Telegraph „cel mai mare tenor din lume” și descris de The New York Times drept „cel mai important și versatil tenor al generației sale”, artistul german Jonas Kaufmann vine pentru prima dată în România, într-un concert-eveniment de referință. Concertul programat pe 11 decembrie, la Sala Palatului va fi, fără îndoială, cel mai frumos cadou muzical al sărbătorilor de iarnă – o experiență comparabilă cu marile gale lirice de la Londra, Viena, Paris, New York sau Tokyo.

Programul cuprinde arii de operă din repertoriul italian și german, momente orchestrale de mare rafinament susținute de Orchestra Simfonică Valahia sub bagheta dirijorului Jochen Rieder, precum și momente muzicale emoționante oferite de tenorul Jonas Kaufmann în duet cu invitata specială, soprana Paula Iancic, solistă a Operei Naționale București.

Din programul serii nu vor lipsi arii din operele celebre ale marilor compozitori unviersali, precum Giuseppe Verdi (Aida) – Celeste Aida, Amilcare Ponchielli (La Gioconda) – Cielo e mar, Giacomo Puccini (Tosca) – E lucevan le stelle, Pietro Mascagni (Cavalleria Rusticana) – Adio alla madre, Giuseppe Verdi (Otello) – Ave Maria sau Gia nella notte densa.

18 decembrie – DISNEY „Frozen – Regatul de Gheață”

Celebra producție artistică Disney - „FROZEN – REGATUL DE GHEAȚĂ”, va fi prezentată pe 18 decembrie, la Sala Palatului, într-un concept complex și promite publicului o experiență grandioasă ce îmbină proiecția filmului original cu jocul actoricesc și interpretările sonore ale personajelor principale, în acompaniamentul muzical al Orchestrei Simfonice Valahia, sub bagheta dirijorului Andrei Ștefan Racu.

De această dată, aventura surorilor Anna și Elsa prinde viață pe scena Sălii Palatului prin interpretările veritabile ale artiștilor din distribuție – Alina Sorescu, soprana Ana Cebotari, tenorii Alin Stoica și Vlad Miriță – care vor reda, cu forță și sensibilitate, melodiile devenite simboluri pentru generații întregi, precum „Let It Go”, „Do You Wanna Build a Snowman?” sau „Love Is an Open Door”.

Capodopera cinematografică originală din 2013 a devenit o piatră de temelie culturală, dominând piața mondială cu succes. Cu încasări de 1,28 miliarde de dolari la nivel global, a fost la momentul respectiv Filmului de Animație cu cele mai mari Încasări din Istorie. Pelicula a fost aclamată de critici, câștigând două premii Oscar (pentru „Cel Mai Bun Film de Animație” și „Cea Mai Bună Melodie Originală” pentru „Let It Go”), Globul de Aur pentru „Cel Mai Bun Film de Animație” și două premii Grammy.

Imnul exploziv al filmului, „Let It Go”, rămâne una dintre cele mai bine vândute și recunoscute melodii din istoria cinematografiei, iar coloana sonoră a dominat clasamentul Billboard 200 timp de mai multe săptămâni.