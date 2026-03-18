Cântăreţul şi actorul francez Patrick Bruel, acuzat de viol

Aceste plângeri au fost dezvăluite miercuri de site-ul de investigaţii Mediapart, care a relatat şi acuzaţii ale altor şase femei de violenţă sexuală pentru presupuse incidente între 1992 şi 2019.



Patrick Bruel, în vârstă de 66 de ani, a declarat pentru AFP, prin intermediul avocatului său Christophe Ingrain, că "nu a încercat niciodată să constrângă pe cineva la un act sexual".



Interpretul pieselor "Place des Grands Hommes" şi "Casser la voix" susţine că a ştiut să accepte mereu un refuz şi că "nu a forţat niciodată pe nimeni la un act sexual sau la o relaţie", conform avocatului.



Cea mai recentă plângere a fost depusă joi, 12 martie, la parchetul din Paris de către Daniela Elstner, actualul director general al Unifrance, organizaţia responsabilă de promovarea cinematografiei franceze la nivel internaţional, a confirmat o sursă apropiată cazului.



Potrivit Mediapart, Daniela Elstner acuză o agresiune sexuală şi o tentativă de viol în timpul Festivalului de Film Francez de la Acapulco, Mexic, în noiembrie 1997. La acea vreme, lucra ca asistentă la Unifrance.



De ce a aşteptat atât de mult să depună o plângere? "Acţiunea ei are mai puţin legătură cu o condamnare legală fiind mai degrabă legată de o nevoie de eliberare, pentru ea însăşi şi pentru toate celelalte (victime)", a explicat avocata ei, Jade Dousselin, contactată de AFP.



"Daniela Elstner a venit pentru prima dată să mă vadă în 2019 pentru a discuta, în cadrul instituţiei pe care o conducea, problema emergentă a mişcării #MeToo în Franţa", a povestit ea. "În timp ce ne luptam împreună pentru a atinge echilibrul necesar şi complex dintre a exprima opinia publică şi a respecta prezumţia de nevinovăţie, mi-a povestit povestea ei personală cu mare emoţie."



O altă plângere a fost depusă pe 30 septembrie 2024 la parchetul din Saint-Malo, Bretania, a confirmat pentru AFP o a doua sursă apropiată cazului. Această femeie îl acuză pe Patrick Bruel de viol în octombrie 2012, în marja Festivalului de Film Britanic de la Dinard (vestul Franţei), unde cântăreţul şi actorul era preşedintele juriului, potrivit aceleiaşi surse.



Potrivit site-ului de investigaţii, această plângere a dus la deschiderea unei anchete preliminare pentru viol. Patrick Bruel nu a fost încă interogat de anchetatori, a precizat sursa apropiată cazului.



Articolul Mediapart "fabrică un personaj şi un sistem care nu au existat niciodată", a mai declarat avocatul cântăreţului. "Asupra unei mari părţi a faptelor presupus menţionate" în articol, "instanţele s-au pronunţat deja", a subliniat avocatul cântăreţului, referindu-se la două anchete deschise în urma acuzaţiilor formulate de două maseuze şi clasate fără alte urmări juridice în decembrie 2020, scrie AGERPRES