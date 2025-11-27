130 de ani de la nașterea Clarei Haskil – celebrarea unei legende a pianisticii internaționale la București

Născută la București, pe 7 ianuarie 1895, într-o familie de evrei sefarzi, Clara Haskil avea să se perfecționeze la Paris, urmând să concerteze alături de mari muzicieni ai lumii, de la dirijorul Herbert von Karajan la Dinu Lipatti, care i-a devenit și apropiat. În 1942, pianista s-a stabilit la Vevey, în Elveția, iar în prezent, într-un frumos gest de recunoaștere, unul dintre cele mai importante concursuri de muzică clasică din lume, cu o tradiţie de peste șase decenii, îi poartă numele: Concursul Internațional de Pian „Clara Haskil” – Vevey.

Această bornă aniversară reprezintă o ocazie specială de a aduce în prim-plan, la București, locul nașterii sale, viața și cariera unei artiste care a influențat muzica clasică internațională prin interpretările sale fără cusur.

În perioada 11–16 decembrie, o serie de evenimente culturale dedicate artei interpretative și memoriei Clarei Haskil – de la discuții publice și intervenții în spațiul urban până la proiecții de film, lecturi și momente muzicale – va avea loc în capitală. În centrul acestor manifestări se află dorința de a readuce în conștiința publică figura unei pianiste a cărei sensibilitate a schimbat major modul în care este înțeleasă arta interpretativă.

EVENIMENTE:

„Clara Haskil. Muzica adevărului interior” – Masă rotundă și concert

11 decembrie 2025 | ora 17.00 | Colegiul Noua Europă (str. Plantelor nr. 21)

Evenimentul propune o reflecție asupra personalității Clarei Haskil, explorând fragilitatea și forța lăuntrică ce au definit parcursul său artistic. Muzicieni, alături de nume cunoscute ale scenei culturale, vor discuta despre discreție ca formă de geniu artistic, despre adevărul interior al interpretării și despre felul în care experiența exilului și luciditatea unui destin aparte au marcat vocea unică a pianistei. Vor participa muzicologii Lena Vieru Conta, Ștefan Costache, Monica Isăcescu Lup, Irina Nițu, alături de arhitecta Yvonne Toader. Moderatoare: Valentina Sandu-Dediu, muzicolog, rector al Colegiului Noua Europă.

Program muzical:

• Domenico Scarlatti – Sonata în si minor K. 87 – interpretă: Antonia Tașu (anul I, UNMB)

• Ludwig van Beethoven – Sonata op. 31 nr. 3, partea I – interpretă: Carla Bufu (anul II, UNMB)

• Robert Schumann – Variațiunile Abegg op. 1 – interpretă: Antonia Tașu

Evenimentul invită publicul să redescopere o artistă care a transformat ascultarea, tăcerea și puritatea expresiei într-un limbaj al adevărului artistic. De la București la Vevey, destinul Clarei Haskil devine un prilej de reflecție asupra identității culturale și asupra rolului memoriei colective.

„Cartierul ascultă Clara” – Intervenție artistică în spațiul public

11 decembrie 2025, ora 13.00 | Cartierul Evreiesc

Zece locuri din Cartierul Evreiesc, de la Biblioteca Națională, Colegiul Noua Europă, Teatrul Evreiesc de Stat, Casa memorială „Anton Pann”, la instituții de învățământ (Școala Evrika) și spații de socializare – cafenele și restaurante (Arzu, Cremma Specialty Café, Le Boutique, Simbio) – se transformă, pentru o zi, în puncte de întâlnire între oameni și muzică. În lista spațiilor în care se vor auzi interpretările Clarei Haskil se află și una dintre casele în care cunoscuta pianistă a poposit adesea la reîntoarcerile în țară – cea din strada Teodor Ștefănescu nr. 7, astăzi sediul unei companii (Capital Vision) și al unui ONG care dezvoltă proiecte culturale (Asociația Cercul de la București).

Prin redarea sincronă a zece interpretări ale Clarei Haskil, cartierul capătă o voce comună, iar spațiul urban devine scena unui omagiu aparte.

Fiecare locație va fi marcată pe o hartă special creată pentru eveniment, iar afișele și pliantele informative vor ghida publicul în descoperirea biografiei marii pianiste de origine română. Acest traseu sonor readuce simbolic muzica Clarei Haskil în locul în care a început povestea ei.

Selecția interpretărilor care vor fi ascultate în cadrul acestei intervenții culturale în spațiul public este realizată de pianista Alina Azario.

„Note și rădăcini: moștenirea unei voci evreiești în muzica internațională”

14 decembrie 2025, ora 11.00 | Jewish Community Center (str. Popa Soare nr. 18)

Evenimentul, dedicat în special comunității evreiești din București, propune o explorare intimă a legăturii dintre Clara Haskil și rădăcinile ei, scoțând la lumină felul în care identitatea și sensibilitatea ei au crescut dintr-un sol cultural evreiesc profund și discret. Evenimentul devine o celebrare comunitară a unei moșteniri artistice care continuă să inspire, reunind oameni pentru a onora o voce pianistică ce a dus în lume delicatețea și profunzimea unei tradiții muzicale.

Proiecție de film: Clara Haskil: Le mystère de l’interprète

16 decembrie 2025, ora 18.00 | Institutul Cervantes din București (Bulevardul Regina Elisabeta nr. 38)

Documentarul regizat de Pascal Cling, Prune Jaillet și Pierre-Olivier François (2017) urmărește parcursul extraordinar al Clarei Haskil, de la copilul-minune care a început să studieze pianul la vârsta de 5 ani în București, până la cariera sa internațională marcată de dificultăți personale și istorice.

Filmul explorează nu doar realizările sale muzicale, ci și umanitatea și modestia sa, precum și impactul său asupra altor muzicieni și asupra publicului – o ocazie specială de a înțelege viața unei artiste care a rămas în umbra reflectoarelor, dar care a lăsat o amprentă de neșters în istoria muzicii clasice.

Prezintă: Cecilia Ștefănescu, regizoare și scriitoare

Cele mai multe dintre evenimente se desfășoară în Cartierul Evreiesc, locul în care s-a născut și a petrecut primii ani ai vieții, unde a început și formarea muzicală. Alegerea acestui spațiu nu este întâmplătoare: seria de evenimente își propune să transforme cartierul într-un veritabil traseu cultural, readucând muzica și memoria Clarei Haskil în locurile care i-au marcat copilăria și începuturile carierei. Iubitorii de muzică clasică, dar și cei care urmăresc evenimentele culturale din capitală sunt invitați să experimenteze un dialog între trecut și prezent, între viața cotidiană a cartierului și moștenirea unei artiste care a rămas un simbol al sensibilității și excelenței muzicale.

Comemorarea celor 130 de ani de la nașterea Clarei Haskil reprezintă nu doar o celebrare a unei cariere excepționale, ci și o invitație la dialog, reflecție și redescoperire a valorilor care definesc arta: adevăr, sensibilitate, rigoare și umanitate.

Accesul la evenimente este liber, în limita locurilor disponibile.