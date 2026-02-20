Concert omagial dedicat mezzosopranei Viorica Cortez la Paris

Evenimentul destinat să promoveze excelența muzicală românească și dialogul cultural româno-francez va avea loc vineri, 20 februarie 2026, de la ora 19.00, la Temple du Luxembourg din Paris, cu participarea extraordinară a mezzosopranei Viorica Cortez și a pianistei Alina Pavalache, director artistic al festivalului „Rencontres Musicales Enesco“, care în deschidere o va acompania pe tânăra soprană Max Roblain.

Programul va continua cu recitaluri susținute de tenorii Antonio Pereira și Paul Gaugler, mezzosoprana Sandrine Peris, baritonul Jacques Loiseleur des Longchamps, soprana Catherine Manandaza și contratenorul Alexis Vassiliev, acompaniați de pianistul Ciprian Oloi. Muzicienii invitați sunt colaboratori sau foști elevi ai Vioricăi Cortez, care s-au remarcat la rândul lor pe marile scene franceze și internaționale. Programul ales de artiștii lirici va reuni arii compuse de Giuseppe Verdi, Franz Lehar, Gioachino Rossini, Hector Berlioz, Léo Delibes, Georg Friedrich Händel, Richard Wagner, Jean-Paul Égide Martini, Camille Saint-Saëns, Marioara Fărcășanu și Louis Ganne, repertoriul fiind completat cu lucrări de Frédéric Chopin și Franz Liszt, în interpretarea pianistului Ciprian Oloi. La final, invitații vor interpreta Oda bucuriei de Ludwig van Beethoven. Prezentator al evenimentului va fi jurnalistul cultural Marius Constantinescu, autor al unei monografii consacrate Vioricăi Cortez.

Proiectul este organizat de Institutul Cultural Român de la Paris în parteneriat cu Ambasada României în Franța, Consulatul General al României la Paris și Association Noesis Arts et Culture / Société Musicale Française „Georges Enesco“, a cărei președintă de onoare este Viorica Cortez.

Mezzosoprana Viorica Cortez s-a născut la Bucium, jud. Iași, într-o familie iubitoare de muzică și literatură, și și-a început cariera muzicală la vârsta de 17 ani, ca solistă a corului „Gavriil Musicescu“ din Iași, unde a urmat cursurile Școlii de Muzică și ale Conservatorului. Remarcată pentru calitățile sale vocale și interpretative excepționale, a fost selectată ca solistă în corul Filarmonicii de Stat „Moldova“ și, ulterior, la Opera Română din Iași. Și-a definitivat pregătirea muzicală la Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ din București, iar în 1964 a obținut prima distincție internațională: Marele Premiu la Concursul Internațional de Canto din Toulouse, o recunoaștere a valorii sale artistice care i-a deschis calea spre afirmarea internațională. A obținut Premiul I cu medalie de aur al Concursului Internațional de Muzică „George Enescu“ din București, în 1967.

Stabilită în Franța din 1971, Viorica Cortez a avut o carieră strălucită, care a purtat-o pe toate marile scene ale lumii, printre care Scala din Milano, Metropolitan Opera din New York, Opera Garnier din Paris, Arena din Verona, Gran Teatre del Liceu din Barcelona, Lyric Opera din Chicago, Teatrul Capitol din Toulouse sau Staatsoper din Viena. A colaborat cu artiști lirici, dirijori și regizori remarcabili, precum Mario Del Monaco, Franco Corelli, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Joan Sutherland, Alfredo Kraus, Jon Vickers, Claudio Abbado, Georges Prêtre, Jean-Claude Casadesus, Zubin Mehta, Riccardo Muti, Jorge Lavelli, Franco Zeffirelli, Luchino Visconti, Pier Luigi Pizzi şi Margherita Wallmann. În 2022, a primit înalta distincție franceză Legiunea de Onoare în grad de Cavaler, pentru merite deosebite în promovarea valorilor culturale europene.

Supranumită „Carmen a secolului“ pentru extraordinarele interpretări ale celebrului rol creat de Georges Bizet, Viorica Cortez este una dintre cele mai complete artiste lirice din cea de-a doua jumătate a secolului XX. Calitățile sale vocale impresionante și tehnica impecabilă, la care se adaugă o dicție perfectă, o prezență scenică și o intensitate emoțională cu totul deosebite, i-au permis să abordeze un repertoriu neobișnuit de vast, de la marile roluri de operă franceză, italiană și germană la lieduri și compoziții contemporane. Personalitate unică în peisajul muzical francez și internațional, a păstrat întotdeauna strânse legături cu România, unde este considerată un model și o sursă de inspirație pentru tinerii artiști.

Programul serii:

Ciprian OLOI (pian) – Giuseppe Verdi, Rigoletto (parafrază de Franz Liszt)

Antonio PEREIRA (tenor) – Franz Lehar, Le pays du sourire: „Je t’ai donné mon cœur“

Sandrine PERIS (mezzosoprană) – Gioachino Rossini, Italianca în Alger: „Cruda sorte“

Jacques LOISELEUR DES LONGCHAMPS (bariton) – Hector Berlioz: „Le spectre de la rose“

Sandrine PERIS (mezzosoprană), Catherine MANANDAZA (soprană) – Léo Delibes, Lakmé: „Le duo des fleurs“

Ciprian OLOI (pian) – Frédéric Chopin, Vals, op. 64 nr. 2

Antonio PEREIRA (tenor), Jacques LOISELEUR DES LONGCHAMPS (bariton), Giuseppe Verdi – duet din Don Carlos

Catherine MANANDAZA (soprană) – Giacomo Puccini, Turandot: „In questa reggia“

Alexis VASSILIEV (contratenor) – Georg Friedrich Händel, Partenope: „Furibondo“

Paul GAUGLER (tenor) – Richard Wagner, Tannhäuser: „Romerzählung“

Alexis VASSILIEV (contratenor) – Jean-Paul Égide Martini, „Plaisir d’amour“

Ciprian OLOI (pian) – Franz Liszt, Rêve d’amour

Viorica CORTEZ (mezzosoprană) – Camille Saint-Saëns, Samson et Dalila: „Mon cœur s’ouvre à ta voix“

Viorica CORTEZ (mezzosoprană) – M. Fărcășanu, „Dor pribeag“

Viorica CORTEZ (mezzosoprană), Paul GAUGLER (tenor) – Giuseppe Verdi, Trubadurul: „Madre, non dormi? “

Viorica CORTEZ & Invitații: Louis Ganne, Les saltimbanques: „C’est l’amour“

Tânăra soprană Max Roblain este laureata Premiului Special „Cătălina Cortez“, a Premiului Special al publicului „Rodica Șuțu“ și a Premiului Special „Leontina Văduva“ la ediția din 2025 a Concursului Internațional de Canto „Georges Enesco“ de la Paris.

Accesul publicului este liber, cu rezervare prealabilă: https://VioricaCortez.eventbrite.fr