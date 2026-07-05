Corul Pro Arte al Universității din București celebrează 50 de ani de existență printr-un concert aniversar la ARCUB

Organizat cu sprijinul ARCUB, concertul reunește pe aceeași scenă generații întregi de studenți ai Universității din București, membri ai ansamblului de-a lungul deceniilor, într-o celebrare a muzicii, prieteniei și continuității unei comunități artistice unice.

Corul Pro Arte al Universității din București – 50 de ani de muzică, excelență și prietenie fără frontiere

Înființat în 1976 de către Ligia Balica, pe atunci studentă în anul al II-lea la Conservatorul „Ciprian Porumbescu”, Corul Universității din București a cunoscut o ascensiune spectaculoasă, obținând încă din primele luni de activitate locul I la nivel național în cadrul Festivalului Cântarea României. De-a lungul timpului, ansamblul a acumulat peste 35 de premii și distincții la concursuri prestigioase, între care Ion Vidu, Ciprian Porumbescu, Iosif Velceanu, D.G. Kiriac și George Dima, precum și Premiul Uniunii Compozitorilor pentru promovarea muzicii românești.

Un moment de referință în istoria corului a fost câștigarea Marelui Premiu la concursul internațional de la Quintin – Franța, succes urmat de o serie de concerte apreciate de publicul francez. De asemenea, Corul Pro Arte a susținut numeroase recitaluri pe scene importante din România, inclusiv la Ateneul Român, Muzeul Național de Artă și în centre culturale precum Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Sibiu și Brașov.

Stabilită în Statele Unite ale Americii din 1995, Ligia Balica Vascan și-a continuat activitatea artistică și pedagogică la importante instituții de învățământ din SUA, fiind profesoară de orchestră la University School of Milwaukee și profesor de vioară, violă, violoncel, canto, dirijat coral și orchestral la Mount Mary University din Milwaukee, Wisconsin.

În „Lumea Nouă”, Ligia Balica Vascan a înființat numeroase ansambluri corale și instrumentale, printre care Northwoods Choral Group, Madrigal Singers, Joy Singers, Corul studenților Facultății de Muzică din cadrul Mount Mary University și Orchestra profesorilor de la aceeași universitate. Alături de aceste formații, a susținut concerte în numeroase orașe din Statele Unite, bucurându-se de succes și de aprecierea publicului american. În repertoriul prezentat a inclus și lucrări ale compozitorilor români pe care i-a îndrăgit încă din anii de studiu la Liceul de Muzică nr. 1 din București (astăzi Liceul de Muzică „Dinu Lipatti”) și la Conservatorul de Muzică „Ciprian Porumbescu” (astăzi Universitatea Națională de Muzică din București), contribuind astfel la promovarea muzicii românești peste hotare.

Ligia Balica Vascan a fost, de asemenea, dirijor oaspete la numeroase orchestre simfonice, a susținut recitaluri de vioară și voce în diferite orașe din Midwest (Wisconsin, Michigan). În cariera ei muzicală, Ligia Balica Vascan a îmbinat permanent activitatea didactică cu cea de interpret și dirijor, muzica fiind a doua natură a existenței ei.

Începând cu anul 2017, foștii membri ai Corului Pro Arte s-au reunit anual, transformând ansamblul într-un proiect artistic cu adevărat internațional. În mod inedit, activitatea sa se desfășoară în prezent prin repetiții online săptămânale, la care participă coriști aflați în diferite colțuri ale lumii, reuniți de aceeași pasiune pentru muzică și de legătura creată în jurul dirijoarei lor.

După acest moment, corul s-a reunit în fiecare vară, susținând concerte dedicate celebrării unei prietenii autentice, care transcende timpul și spațiul și al cărei liant rămâne Muzica.

Un element inedit în existența acestei formații de tip „fluviu” îl reprezintă, în ultimii zece ani, modul de lucru online: săptămânal, câte patru ore de repetiții desfășurate pe platforme digitale, la care participă coriști din numeroase orașe ale lumii, având ca reper fusul orar al României. În perioada verii, toți cei care s-au întâlnit pe Google Meet de-a lungul anului se reunesc la București pentru a susține împreună concerte.

Deși membrii Corului Pro Arte sunt răspândiți în diferite colțuri ale lumii, aceștia reușesc, atunci când se întâlnesc în România, să își armonizeze rapid vocile, interpretând lucrări din literatura corală românească și universală în doar două-trei săptămâni de repetiții, sub conducerea dirijoarei lor, Ligia Balica Vascan.

Concertul aniversar de la ARCUB propune publicului un parcurs muzical amplu, de la creația corală românească inspirată din folclor, la capodopere ale literaturii universale, reunind lucrări semnate de Ion Vidu, Tiberiu Brediceanu, Tudor Jarda, Marțian Negrea, Alexandru Pașcanu, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart, Orlando di Lasso, Franz Schubert, Henry Purcell și Stephen Schwartz.

La ceas aniversar, Corul Pro Arte al Universității din București demonstrează că muzica poate depăși granițe geografice și generaționale, devenind liantul unei comunități care continuă să existe prin memorie, prietenie și vocație artistică.

Intrarea este liberă, în limita locurilor disponibile, care se ocupă în ordinea sosirii.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹